“Morgese Segretario Generale NSC- Emilia Romagna : La dichiarazione della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è un atto politico di grande rilevanza, che finalmente risponde in maniera chiara e concreta a un episodio che rischiava di essere travolto dalla confusione mediatica e giuridica. Il maresciallo Masini, protagonista di un intervento risolutivo a Rimini durante la notte di Capodanno, che ha evitato una tragedia, riceve giustamente il riconoscimento non solo per il suo coraggio, ma anche per il fatto che ha fatto il suo dovere in un contesto di grande rischio. La richiesta di sostenere le spese legali del maresciallo, insieme alla volontà di conferire un riconoscimento ufficiale al suo valore, rappresenta un segnale forte nei confronti di tutte le forze dell’ordine, spesso esposte al rischio di essere coinvolte in lunghe e complesse vicende giudiziarie dopo aver operato per la sicurezza della collettività.

Inoltre, il richiamo della Meloni e del vice Ministro Bignami alla necessità di un adeguamento normativo è fondamentale, concludono Morgese e il vicario Andrea Di Virgilio. Se le forze dell’ordine sono costrette a temere ripercussioni giuridiche per aver svolto il proprio dovere, questo mina la loro operatività e, di riflesso, la sicurezza stessa dei cittadini. Discutere con il Ministro Piantedosi su come migliorare il quadro normativo è il passo necessario per proteggere chi ogni giorno mette in gioco la propria vita per garantire l’ordine pubblico, senza paura di finire nel mirino della giustizia per aver fatto il proprio lavoro.”