Si è svolta sabato 27 settembre, presso il Museo Internazionale delle Ceramiche, l’undicesima edizione della cerimonia delle Nozze d’Oro, di Diamante e di Ferro, promossa dal Comune di Faenza per celebrare la longevità dei legami matrimoniali. L’iniziativa, molto sentita dalla comunità faentina, ha visto la partecipazione di 115 coppie, che hanno risposto all’invito dell’Amministrazione per commemorare i 50, 60 e 70 anni di matrimonio.

Erano complessivamente 290 le coppie invitate: 190 per le Nozze d’Oro (sposi del 1975), 92 per le Nozze di Diamante (1965), 8 per le Nozze di Ferro o Platino (1955).

A partire dalle ore 16.00, gli sposi sono stati accolti dal personale comunale, che ha consegnato loro un omaggio floreale, confetti e una pergamena ricordo. Ogni coppia ha poi avuto l’occasione di incontrare il Sindaco Massimo Isola, che ha rivolto un saluto personale e posato per una foto ricordo con ciascuna di esse.

Nel suo intervento, il Sindaco ha ricordato i principali eventi storici e sociali dei tre decenni interessati (1955, 1965, 1975), sottolineando come il matrimonio rappresenti non solo un vincolo affettivo, ma anche un patto di responsabilità e fiducia reciproca, alla base della coesione sociale.

La cerimonia è proseguita con un momento musicale curato dalla Scuola di Musica Sarti e dal gruppo Gli Alluvionati del Liscio, che hanno offerto un accompagnamento musicale gradito e partecipato. La giornata si è conclusa con un brindisi augurale e un piccolo buffet, momento conviviale che ha permesso alle coppie e ai familiari di condividere ricordi ed emozioni.

Per coloro che non hanno potuto partecipare alla cerimonia, sarà possibile ritirare l’attestato presso la segreteria del Sindaco nei prossimi giorni.

L’evento è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione di partner del territorio: Macellerie Clai, Faventia Sales, Lavanderia Azzurra di Faenza, Garden Bulzaga, il Sindacato Panificatori e i volontari dell’Ordine di Malta, che hanno contribuito a rendere speciale questa celebrazione.