A Ravenna, sabato 15 novembre 2025 alle ore 17.00 verrà inaugurata la Clinica Veterinaria RavennaVet, situata in via Andrea Sansovino 57, a Ravenna.

Il progetto nasce dal desiderio di offrire ai proprietari dei nostri amici animali la possibilità di accedere a cure veterinarie di alto livello, basate su una profonda attenzione al benessere animale mediante un approccio clinico multidisciplinare e con tecnologie avanzate.

RavennaVet è il frutto della passione per gli amici a quattro zampe della nostra vita e del desiderio di offrire nuove possibilità diagnostiche e terapeutiche nel panorama dei servizi veterinari locali applicando il moderno concetto di One Health.

“Sono consapevole che lo scenario ravennate è già ricco di colleghi che da anni operano con successo e ho grande fiducia nella loro valida collaborazione.”, spiega la direttrice sanitaria della clinica, Dott.ssa Monica Fiorentini. “Dopo tredici anni di esperienza in rinomate strutture della regione, ho maturato il desiderio di creare un centro moderno e accogliente nella mia città, dove la qualità della cura e il rispetto per l’animale siano sempre al primo posto e soprattutto ho investito per collaborare con i colleghi che troppo spesso sono costretti a mandare i pazienti in strutture lontane. La nostra città penso che meriti di avere questo tipo di servizio”

La nuova struttura vorrebbe conquistare la fiducia dei ravennati per diventare un centro d’eccellenza per la salute animale, pensato per garantire diagnosi tempestive e trattamenti efficaci grazie a strumenti di ultima generazione come la TAC veloce multistrato, l’ecografia ad alta risoluzione, l’endoscopia e un laboratorio interno di analisi dove in pochi minuti si hanno i referti.

Le sale operatorie sono state progettate per assicurare elevati standard di igiene, sicurezza ed efficienza seguendo la migliore ergonomia medica oggi attuabile.

Particolare attenzione è stata riservata anche al comfort degli animali e dei loro proprietari: la clinica dispone di una sala d’attesa luminosa e spaziosa, con aree distinte per cani e gatti permettendo così di ridurre lo stress durante l’attesa.

Gli ambulatori sono spaziosi e luminosi per rendere i pazienti più collaborativi durante la visita clinica

C’è grande cura per l’anestesia del paziente con una stanza dedicata all’addormentamento e al risveglio e attrezzata con gabbie riscaldate a raggi UV per garantire la rapida ripresa del paziente dopo un intervento, il miglior supporto ai neonati e il benessere durante la permanenza in clinica di animali fragili.

Ogni membro dello staff veterinario è qualificato con anni di esperienza e prosegue in un costante aggiornamento professionale, per offrire ai pazienti sempre le cure migliori somministrate con il consenso informato dei proprietari.

Con l’apertura di questa nuova Clinica, Ravenna potrà completare l’offerta veterinaria attuale, con un punto di riferimento moderno, efficiente, che riunisce esperienza clinica, tecnologia, ed affetto per gli animali.

RavennaVet adotterà l’approccio One Health, metodologia integrata che riconosce l’interdipendenza tra salute umana, animale e ambientale. One Health ottimizza in modo sostenibile la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi, affrontando l’intero spettro del controllo delle malattie, dalla prevenzione al riconoscimento e gestione terapeutica.