Nove nuovi cittadini italiani insigniti in Comune a Ravenna. Sono ragazzi neodiciottenni di famiglia straniera, nati in Italia, che, per l’attuale legislazione nazionale, hanno ottenuto al raggiungimento della maggiore età la cittadinanza italiana. Da tempo la politica dibatte sul tema della cittadinanza italiana, ma al momento il confronto non ha portato ad alcun cambiamento.