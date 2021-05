Nove biglietti staccati per il campionato italiano giovanile che si terrà quest’anno sempre ad Arco in provincia di Trento ma nel mese di agosto. La pandemia ha infatti suggerito un leggero slittamento per la kermesse sportiva nazionale che ha luogo solitamente invece ai primi di giugno. Nicole Francesconi festeggia la qualifica conquistando anche il titolo di combinata per la categoria U14F; Sara Arcozzi, categoria U16F, nell’ultima gara speed disputata ieri a Faenza ha consolidato la sua posizione in classifica generale conquistando la medaglia di bronzo. Ludovico Borghi, già prequalificato come campione italiano speed in carica e atleta della nazionale, ha terminato la sua stagione con la medaglia d’oro nella gara di ieri a Faenza. Medaglia di bronzo ieri anche per gli altri due qualificati Andrea Lidonnici U20M e Elisabetta Siboni U20F. Completano il gruppo dei qualificati Nicola Grilli, Greta Pozzi, Giulia Baldi e Giulia Asirelli.