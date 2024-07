Una pista da ballo grande come la Romagna intera, come il cuore generoso e ospitale dei romagnoli che ancora una volta tornano a celebrare la festa più bella in compagnia di migliaia e migliaia di persone. Una coreografia semplice e genuina, per sprigionare un’energia positiva e travolgente.

La Romagna si muove verso il futuro. Lo fa con le movenze leggiadre e contagiose del ballo. Giunta alla sua 19esima edizione, La Notte Rosa – il grande Capodanno dell’estate – cambia pelle e diventa “Weekend Dance”.

Un fine settimana per celebrare il linguaggio universale del ballo e superare tutti i confini e le barriere, dando vita a quella magica alchimia capace di tenere insieme generazioni distanti tra loro accomunandole e unendole sul dancefloor più grande d’Italia.

Lungo i 110km di costa della Romagna, le piazze delle città e nei piccoli borghi oltre 120 eventi faranno ballare e tingeranno di rosa più di 20 comuni della Romagna.

Basterà chiudere gli occhi, lasciarsi trasportare dalla musica, liberare la propria energia e creatività, liberi di scegliere le movenze più giuste per esprimersi al meglio, in una grande danza collettiva che avrà come sua principale fonte di ispirazione la tradizione del Liscio, candidato dalla Regione Emilia-Romagna a diventare Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco, un mito inossidabile che ancora oggi è considerato uno dei simboli della Romagna nel mondo. Nel 2024, non a caso, ricorre il 70esimo anniversario di Romagna Mia, colonna portante della storia della musica italiana e di questa terra, con cui Secondo Casadei ha sancito il connubio tra musica, ballo e performance live.

La Notte Rosa sarà tutto questo e molto altro ancora: una grande festa danzante, dalla spiaggia alla collina, dai locali ai luoghi d’arte, tra concerti gratuiti con grandi nomi della musica nazionale e internazionale, installazioni artistiche, mostre, fuochi d’artificio, spettacoli, magiche scenografie, che tingeranno di rosa strade, piazze, stabilimenti balneari, alberghi, monumenti.

“Il ballo -sottolinea l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini– è un tratto distintivo che unisce tutta la Romagna, dalle colline fino al mare. Fa parte della nostra identità, parla di noi, della nostra innata giovialità e passione per la vita. Non poteva esserci occasione migliore della Notte Rosa per celebrare questo elemento che ci caratterizza così fortemente agli occhi di tutta l’Italia. Il ballo unisce le generazioni, dai giovani dei dancefloor ai “senior” delle balere con il Liscio, e tutti faranno festa insieme, dal 5 al 7 luglio, sulle note delle musiche più belle e degli artisti più amati, protagonisti di questa 19a Notte Rosa”.

Jamil Sadegholvaad, Presidente Visit Romagna “La Notte Rosa mette al centro la dimensione della danza, nelle sue mille forme, come forma di linguaggio del corpo che unisce e diventa il volano perfetto per promuovere il nostro territorio. Il ballo è un linguaggio universale, in grado di avvicinare le persone, che non fa distinzione tra generi e sonorità. ‘Libertà’ è, infatti, la parola d’ordine attorno a cui ruota il Weekend Dance, strumento di relazione tra le persone, comune denominatore di una terra che si presta ad incarnare l’inclinazione all’ospitalità e all’accoglienza che da sempre è insita nel nostro Dna”.

“La Notte Rosa compie 19 anni. È più che maggiorenne, ora punta all’estero. Ecco perché ha un nuovo format destinato ad essere la formula per i prossimi anni: Weekend Dance” – afferma Claudio Cecchetto Visit Ambassador per gli eventi di sistema di Visit Romagna – “Da tutte le parti del mondo verranno in Romagna per ballare con noi le nostre e le loro tradizioni. Per tutti i nostri ospiti saremo la Dance Valley d’Italia”.

Con la Notte Rosa 2024 – Weekend Dance, la Romagna chiama a raccolta il popolo del ballo per un fine settimana all’insegna del divertimento senza barriere e senza età, della musica e del desiderio di condividere emozioni e scatenarsi a passo di danza.

Si comincia con due grandi anteprime dedicate al ballo liscio

Dal 2 al 4 luglio, Gatteo Mare – patria di Romagna mia – si conferma Capitale del liscio con il Festival di Sanliscio: 8 artisti in gara, nella cornice dell’Arena Rubicone, canteranno le hit più famose della musica da ballo e una qualificata giuria decreterà la vincente. Tra gli ospiti le più affermate orchestre da ballo, tre serate di musica dal vivo accompagnate dall’Orchestra del Festival di Sanliscio nella kermesse firmata da Moreno Conficconi “il Biondo”, concept by Claudio Cecchetto.

Il 4 luglio spazio a Rimini Folk – Ballo Liscio Città di Rimini, serata spettacolo in piazza Cavour: un’edizione speciale dedicata ai 70 anni di Romagna Mia, in compagnia delle voci dei Santa Balera con l’Orchestra spettacolo Frank David e ospite speciale Riccarda Casadei.

Il “Weekend Dance” entra nel vivo a partire da venerdì 5 luglio

A Lido di Spina, a Comacchio, in scena Giorgio e le Magiche Fruste di Romagna nel segno dei balli folk romagnoli. A Ferraraarriva per la prima volta La Notte dei Format, il più grande evento che racchiude i migliori format musicali in circolazione. Piazza Ariostea si animerà con musica degli anni ’90, ’00 e ’10 per ballare fino a tardi.

Nella splendida cornice della Torre San Michele, a Cervia, si terrà una serata di ballo country targata Wild Angels con Arianna e Alby Dj, con coreografie di line dance e balli di coppia.

A Forlì, in piazza Saffi, la musica romagnola incontrerà il sound di una delle band più acclamate del momento, per un mix originale che renderà questa notte indimenticabile. Con “Balamondo… dancefloor party” spazio ai Boomdabash e alla Mirko Casadei Big Band.

Bertinoro, dal 5 al 7 luglio, presenta “La Notte Rosa festeggia… Romagna mia!“, una tre giorni per ballare e scatenarsi tra mercatini, degustazioni, showcooking, laboratori, e tante altre sorprese.

In piazza Costa, a Cesenatico, un grande dance party con i celebri nomi della musica anni ’90, a cominciare dallo storico dj e producer Molella. Tra i big a salire sul palco anche i Datura, Double You famosi per la hit “Please don’t go”, Nathalie Aarts from The Soundlovers, sullo sfondo del grattacielo illuminato di rosa.

Sulla bellissima piazza Battisti, a San Mauro Mare si propone una serata ricca di divertimento e balli scatenati con l’animazione di Radio Gamma Party e i mitici Los Locos.

Si balla in piazzale Kennedy a Bellaria con il dj set del duo Space Invaders, tra brani rock, dance a ritmo di musica e tanta allegria.

Da non perdere, a Rimini, “Un mare di Rosa in Riva”: la musica degli anni ‘60, ‘70, ‘80, ‘90 e 2000 farà ballare tutti con i piedi sulla sabbia ed illuminati da un tetto di stelle, trasformando la battigia nella discoteca più lunga del mondo. Lungo la “promenade” di sabbia illuminata, con clou dal bagno 47 al 63, gli spettacoli replicano i propri show a cadenza ritmata, alternando ai punti mescita, quelli musicali con la musica dal vivo, mentre nelle baie di fuoco disseminate in riva al mare fachiri, mangiafuochi, giocolieri e manipolatori del fuoco intratterranno grandi e piccini.

Altro appuntamento, sempre a Rimini, davanti ai bagni Ricci (141/142/143), con Beppe dj in consolle e tre ore di ballo con la scuola Wild Angels, un gruppo di country western dance.

A Rivazzurra di Rimini la Notte Rosa si festeggia con tre serate dedicate al folk (5 luglio), agli anni ’60, ’70, ‘80 (6 luglio) e ‘90 (7 luglio). Un’occasione per muoversi, ballare e cantare insieme sotto il cielo stellato di Rivazzurra al ritmo di ‘weekend dance’. Ogni serata della Notte Rosa propone gruppi musicali accompagnati da corpi di ballo che si esibiscono in costume tipico della propria musica. Due i punti di ritrovo: i Giardini di Rivazzurra, in viale Regina Margherita, davanti ai Bagni dal 120 al 128 e davanti ai bagni dal 108 al 110.

Per la serata clou della Notte Rosa, venerdì 5 luglio, sul palco della postazione estiva di RDS 100% GRANDI SUCCESSI in piazzale Kennedy arrivano gli Eiffel 65, il gruppo musicale italiano nato nei primi anni ’90, e formato originariamente dal musicista Maurizio “Maury” Lobina, dal front-man e cantante Gianfranco “Jeffrey” Randone e il disc jockey Gabry Ponte. Per l’enorme successo delle loro hit diventano il gruppo icona nella storia della musica dance italiana e internazionale e nella loro carriera vantano importanti riconoscimenti internazionali.

Fino al 5 luglio prosegue a Riccione uno degli eventi più attesi di sempre, il Festival del Sole. E’ l’evento di “ginnastica per tutti”, che quest’anno vede la partecipazione di oltre 2.500 atleti provenienti da 16 nazioni, tra cui Danimarca, Belgio, Portogallo, Finlandia, Brasile, Giappone, Inghilterra, Grecia e Svizzera. La serata conclusiva del 5 luglio si conferma come l’evento clou, dove la potenza e l’entusiasmo degli atleti esploderanno in uno spettacolo indimenticabile.

A Cattolica, sempre dal 5 al 7 luglio, apre i battenti il Dance Village in piazza Primo Maggio con tanti grandi ospiti: venerdì in scena Vee Jay Lopez, sabato toccherà a Jo Squillo, mentre domenica gran finale in compagnia di Cristiano Malgioglio, accompagnato dal suo corpo di ballo.

La grande festa del ballo prosegue sabato 6 luglio con il flashmob “Weekend Dance”

Alle 18.00 in punto di sabato 6 luglio scatterà l’ora X. La Romagna intera, dalla costa fino all’entroterra, sprigionerà un’ondata di energia positiva che contagerà centinaia di migliaia di persone. Tutti quanti saranno invitati a scendere in strada, nelle piazze, nelle spiagge, sui lungomari e nelle arene, sciogliendo le briglie della fantasia e liberando la propria personalità attraverso il ballo.

Un grande flash mob collettivo per celebrare il “Weekend Dance”, la voglia di muoversi, saltare, danzare e cantare, che trascinerà nel vortice del divertimento giovani, famiglie, anziani e bambini.

In 11 località, sotto la guida di esperti ballerini di scuole di ballo della Romagna, saranno indicati i passi da eseguire: a Bellaria Igea Marina in acqua presso il pontile del bagno 35 con l’Energy Boat e al Polo Est Village in viale Pinzon, a Cattolica in piazza Primo Maggio, a Cervia in piazzale Evangelisti (sotto la Torre di San Michele).

La Città di Faenza, con l’assessorato al Turismo del Comune e in collaborazione con il Meeting delle Etichette Indipendenti, aderisce al Flash Mob collettivo tra piazza Martiri della Libertà e via Marescalchi.

A Cesena in piazza della Libertà, a Comacchio al Lido Estensi in viale Carducci angolo viale dei Pini, a Forlì in piazza Saffi, a Misano in piazzale Roma, a Riccione in viale Ceccarini 80, a Rimini in piazzale Kennedy e a Sarsina in piazza Plauto. Non importa essere esperti, l’obiettivo è divertirsi insieme. Un popolo intero, quello della Notte Rosa, si metterà in moto per celebrare, con vitalità ed energia, il Capodanno dell’estate.

La Romagna si trasforma così nella pista da ballo più grande d’Italia con un tormentone destinato a diventare virale sui social network, un invito a scatenarsi a ritmo di musica che sarà amplificato da maxischermi e palcoscenici a cielo aperto: semplici movenze che ognuno potrà interpretare come meglio crede unendosi al flusso che invaderà ogni luogo della Romagna. Il tutto sulle note di “Weekend Dance”, il brano appositamente realizzato da Moreno il Biondo con Claudio Cecchetto e cantata dalla nuova orchestra della Gen Z del Liscio Santa Balera, reduci da Sanremo 2024, insieme al rapper Word e la collaborazione di altri dj, per La Notte Rosa. Un brano dance, prodotto da Dj’s Gang, Pullini e Materiali Musicali, che lancia un messaggio di allegria e condivisione per celebrare lo spirito festoso e accogliente del territorio.

Tutti sono invitati a partecipare a questo evento collettivo. Sul sito e sui social de La Notte Rosa è online il video tutorial, con la coreografia curata da Alessia Molinari di Cruisin’Arts e i ballerini che danzano al ritmo di “Weekend Dance” presentando il balletto del flash mob a cui tutti potranno fare riferimento per imparare i passi. In tutta la grafica dedicata al flash mob è presente il QR Code di atterraggio atterrare alla pagina dell’evento.

QRCode tutorial coreografia flash mob

A Lido degli Estensi di Comacchio, in viale Carducci, angolo viale Leopardi, riflettori accesi sullo spettacolo della scuola di danza L.A.G. School of dance di Ferrara con gli amici più stretti e la collaborazione di Ermal Erik Gjatani, mentre in viale Carducci – angolo viale dei Pini ci si scatena con lo spettacolo musicale anni ’70, ’80’ e 90′ insieme a dj Silver: ospite speciale il ballerino Moreno Porcu di “Ballando con le stelle”. A Lido di Pomposa, in piazzale Rocca, un viaggio nella musica con Pomposilandia – J&J Remember: gli storici dj del locale J&J Roberto Stoppa e Luca Antolini proporranno il programma musicale che ha fatto ballare intere generazioni.

A Cervia tutti in piazza Garibaldi con “Balamondo… ballando sotto le stelle” in compagnia di Paolo Belli Big Band e Mirko Casadei Big Band. Contaminazioni musicali e nuovi sound in una serata che mette insieme ragazzi, adulti e giovani famiglie. Al parco dei Gemelli di Tagliata ci si scatena con il rock de “Le Rimmel”, una band tutta al femminile con look anni 50/60.

Russi accoglie la Lunga notte del BalFolk nell’ambito del Ravenna Festival (ingresso a pagamento). Un gemellaggio danzante tra la collina francese e l’appennino italiano che torna a esplorare, mescolare e spingere in avanti le tradizioni folk.

A Igea Marina si balla con il dj set del duo Space Invaders in viale Ennio.

A Rivabella di Rimini la Notte Rosa è con il Gianni Drudi Show e con lo spettacolo delle Sirene Danzanti. Intrattenimento, musica e ballo dal 6 al 7 luglio. Enzo Persueder arriva sulla spiaggia di Miramare con “Remember Bandiera Gialla” per ricreare a suon di musica quell’atmosfera magica che ha reso così celebre la discoteca di Covignano, che ha fatto la storia della Riviera e anche della televisione italiana. Il sabato della Notte Rosa si accende sul palco della postazione estiva di RDS 100% GRANDI SUCCESSI, da dove andrà in onda l’esibizione live di Cioffi e Mara Sattei. Padrone di casa della serata sarà il dj Claudio Guerrini. La serata proseguirà poi con Discoradio Party, la festa con tutte le hit più ritmate dagli anni 90 ad oggi, con Matteo Epis, Edo Munari, Don Cash, Valentina Guidi. Il borgo di Viserba mare si trasforma in una grande discoteca a cielo aperto con dj set dalle 18.30 circa fino a mezzanotte.

Mentre a Riccione tocca ad AperiDance takes over the beach, dalle 11 alle 13. Sulla spiaggia di Riccione il Mojto, il Samsara, l’Operà, il Beach Village e il 135 di Marano Beach si uniscono per offrire un’esperienza unica: l’AperiDance sulla spiaggia, il piacere del buon bere e quello del buon cibo con il ritmo incalzante della musica dance.

Ancora emozioni nel segno del ballo domenica 7 luglio

La spiaggia libera di Lido di Dante a Ravenna ospita Alba di tango: melodie argentine sotto il cielo estivo, un affascinante concerto all’alba del Duo Tango Fancelli. Durante la mattinata sarà possibile immergersi nelle atmosfere del tango argentino, tra grandi classici e capolavori che hanno fatto la storia di questo genere.

A Cervia spazio al mondo country: presso il Parco 5 Pini di Pinarella si terrà l’esibizione di ballo del gruppo Wild Angels.

Gatteo Mare dedica a Romagna Mia un’intera giornata di festeggiamenti: il Romagna Mia Day. Alle prime luci del giorno, alle 6.30 al Bagno Corrado, concerto all’alba dei Santa Balera, con Moreno Il Biondo Alle 16.30 sulla spiaggia di Gatteo Mare flash mob promosso dai ragazzi dell’animazione del Gatteo Mare Summer Village. Alle 21.30 serata danzante all’Arena Rubicone con Moreno il Biondo, l’Orchestra Grande Evento. Ospite speciale Riccarda Casadei. Per l’occasione celebrazioni, musica e balli per augurare buon compleanno alla canzone simbolo della Romagna.

Mirko Casadei e la Big Band fanno ballare Bellaria – Igea Marina, suonando lungo i pontili delle spiagge 11, 35, 77 alle ore 11, con “Balamondo… balla sulla sabbia”. La Mirko Casadei Big Band tornerà anche alla sera con un concerto in piazzale Capitaneria di porto. Misano Adriatico saluta la Notte Rosa in compagnia dell’Orchestra “Roberta Cappelletti” e una serata danzante con una delle maggiori interpreti del liscio romagnolo.

Da lunedì 8 luglio la Fiera di Rimini ospita l’edizione 2024 di Sportdance, il più grande evento al mondo di danza sportiva, diventato un punto di riferimento a livello internazionale. In arrivo ballerini da ogni parte del mondo, pronti a darsi battaglia in una serie di avvincenti sfide davanti a migliaia di spettatori.

LE ANTEPRIME DE LA NOTTE ROSA

La Notte Rosa scalderà i motori già dall’inizio della settimana, scandendo l’attesa del weekend con tante imperdibili anteprime, oltre al Festival di Sanliscio a Gatteo e a Rimini Folk – Ballo Liscio Città di Rimini.

Dal 1° al 21 luglio presso la Darsena di Ferrara si svolge Mangiaexpo, un’occasione unica e conviviale in cui assaporare il valore della lentezza e del buon cibo del territorio, conoscendo le diversità dei sapori e delle culture. Sul lungofiume della Darsena, tante aree di degustazione dei prodotti tipici del territorio ferrarese. Ricette della tradizione ma anche di innovazione gastronomica. Il 4 luglio, sempre a Ferrara, fa tappa Un Fiume di Musica – D’Altro Canto, facendo risuonare la Darsena di San Paolo delle note jazz. Sul palco del Ferrara Summer Festival va in scena Extreme (unica data in Italia), un’eccezionale serata all’insegna del rock con H.E.A.T ed ECLIPSE.

A Tresignana, dal 4 all’8 luglio, prende vita Tresinfesta Pink2024: fra monumenti di architettura razionalista colorati in rosa, si potranno vivere momenti musicali con “Nicolas Show Varietà”, “Musicisti Emergenti”, “The Big Solidal Band”, “Luca Guaraldi”, eventi sportivi con gara di risciò, aratura notturna con trattori d’epoca, raduno motoristico.

Dal 1° al 7 luglio San Mauro Mare tinge di rosa la sua maestosa Arena Arcobaleno, proponendo un programma settimanale, ricco di magia, sogni e ricordi inaspettati, grazie al ripristino di un luogo accogliente e suggestivo da sempre amato. Tanti gli appuntamenti, come quello del 4 luglio con la Comedy Arena in compagnia del comico Duilio Pizzocchi.

Dal 2 al 5 luglio Riccione ospita la tredicesima edizione di Cinè – Giornate di cinema con registi e attori del grande schermo, proiezioni, incontri e talk in varie zone della città.

A Rimini, anteprima de La Notte Rosa ed evento inaugurale di “Agostiniani, Cinema sotto le stelle”, sarà Booliron: Hip-Hop in Riviera che mercoledì 3 luglio alle 21.00 racconterà la storia dell’hip hop nella riviera romagnola degli anni ‘90 con Fabio Abagnato, Claudio Cecchetto, Francesco Figliola, Damiano Monaco e Stefano Word Serio. Si parte alle ore 21.00 con il talk con Fabio Abagnato, Claudio Cecchetto, Francesco Figliola, Alle ore 21.30 Proiezione del film Booliron: Hip-Hop in Riviera di Francesco Figliola e a seguire live con DJ Master Freez, Word, McCallaman, ExtraPolo.

Il giorno successivo, 4 luglio sarà Morgan a dare il benvenuto alla Notte Rosa, all’Arena Francesca in piazza Malatesta, nell’ambito del Festival ‘I Suoni…le Parole: un Simposio informale sotto la Luna’, a cura dell’Accademia del Melo Silvestre APS; mentre a Bertinoro ai Giardini della Rocca Vinicio Capossela presenta le sue “Canzoni Urgenti con band”.

LO SPETTACOLO DEI FUOCHI D’ARTIFICIO

Sarà la mezzanotte di venerdì 5 luglio ad accendersi in contemporanea con il grande spettacolo di fuochi d’artificio su tutta la riviera romagnola. La magia dei fuochi d’artificio torna per colorare le colline, il mare e il cielo. Un grande show pirotecnico che farà brillare a giorno il cielo della Romagna lasciando il pubblico con il naso all’insù. Ecco i Comuni in cui si svolgerà lo spettacolo dei fuochi d’artificio: Comacchio, Milano Marittima, Cesenatico, San Mauro Mare, Gatteo Mare, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

5 – 7 LUGLIO

I GRANDI CONCERTI PER BALLARE E CANTARE A BALLARE LE HIT DELL’ESTATE

Grandi protagonisti della musica nazionale ed internazionale. Pronti a far ballare e cantare il popolo della Notte Rosa con concerti dal vivo nelle principali piazze e arene della Romagna. Un fiume in piena di musica, euforia, divertimento, voglia di stare insieme per intonare a squarciagola le grandi hit dell’estate.

Si comincia venerdì 5 luglio

A Comacchio , in piazza Italia, va in scena il Tormentoni Dance Floor Party con il concerto di Rosa Chemical, artista eclettico e dalle mille sfaccettature, che accenderà il palco con i brani del suo repertorio, per una Notte Rosa tutta “Made in Italy”.

A Marina di Ravenna riflettori puntati sui Joe Dibrutto. Con energia, esperienza e capacità di rinnovarsi, la band interpreta un repertorio italiano e internazionale che porta in scena i brani più significativi degli anni ’70, con vistosi abiti da scena e divertenti coreografie.

Cesenatico in piazza Costa si scatena con il Danceparty in piazza Costa in compagnia di Molella, Datura, Double You e Nathalie Aarts from The Soundlovers.

A Forlì in piazza Saffi protagonisti saranno i Boomdabash con Mirko Casadei Big Band per Balamondo… dancefloor party.

A Gatteo Mare nei Giardini Don Guanella spazio all’esibizione di Filippo Graziani con un tour che celebra l’eredità del padre Ivan. Sarà un viaggio emozionale che unirà classici senza tempo come “Lugano addio”, “Monnalisa”, “Pigro”, “Agnese” a nuovi brani. Special guest, nella cornice dell’Arena Rubicone, Eugenio Finardi.

San Mauro Mare (in piazza Battisti) fa festa con Radio Gamma Party e i mitici Los Locos, iconico duo di musica latino americana per una serata di divertimento nel segno del ballo.

A Bellaria Igea Marina musica a non finire con Space Invaders Show con Dibla e Mattia vocalist in piazzale Kennedy.

A Rimini, sul palco di piazzale Fellini, Vivo Concerti presenta Blanco, Gaia, Shablo (ospite Joshua) ed Epoque. Tra gli ospiti più attesi Blanco, uno dei talenti più travolgenti degli ultimi anni con 74 dischi di platino, 8 dischi d’oro, oltre 3 miliardi di stream sulle piattaforme e un’impronta già profonda nel panorama musicale nazionale. E ancora Gaia, che sta travolgendo le classifiche e conquistando il pubblico con il nuovo singolo “Sesso e samba” pubblicato con Tony Effe e uscito lo scorso 23 maggio; il dj e producer visionario e punto di riferimento della musica urban Shablo affiancato dal dj partenopeo Joshua e ancora Epoque, cantante a rapper che miscela in maniera innovativa R’n’B, rap e sonorità afro. Una serata che avrà come padrona di casa Roberta Lanfranchi e che prenderà il via alle ore 21 per concludersi a mezzanotte.

In piazzale Kennedy musica e divertimento con Discoradio Party RDS 100% Grandi successi. Ad esibirsi dal vivo sul palco saranno gli Eiffel 65, la band italiana che è riuscita a vendere più copie negli Stati Uniti ottenendo il triplo disco di platino per l’album “Europop” e numerose altre certificazioni in tutta Europa. Un viaggio nella storia della musica dance.

A Misano Adriatico nella piazza della Repubblica spazio al concerto di RAF e ai suoi grandi successi, tra cui Self control, Inevitabile follia, Svegliarsi un anno fa, Ti pretendo, Oggi un Dio non ho, Il battito animale, Due, Stai con me e tanti altri ancora. Una serata revival imperdibile e indimenticabile con un’icona della musica pop italiana degli ultimi 40 anni.

Il Cattolica Dance Village si anima con Vee Jay Lopez. Piazza 1° Maggio si trasforma e diventa un grande dancefloor sul quale scatenarsi fino a tarda notte.

A Santarcangelo di Romagna in piazza Ganganelli, nell’ambito del Santarcangelo Festival, sarà in scena Parini Secondo con “HIT out”.

Sabato 6 luglio ancora grande musica.

A Ferrara, per il Summer Festival, in piazza Trento Trieste sarà la volta di Tedua (ingresso a pagamento)

A Comacchio in piazza Italia arriva il Radio Company Summer Tour 2024, con i grandi successi made in Italy di ieri e di oggi e tanta grande musica, e Shade, il re dei tormentoni estivi, che salirà sul palco per far ballare il pubblico al ritmo delle sue hit più famose.

A Cervia in piazza Garibaldi grande festa con “Balamondo… ballando sotto le stelle” in compagnia di Paolo Belli Big Band e Mirko Casadei Big Band.

A Gatteo Mare all’Arena Rubicone in via Gramsci ci si scatena con i grandi successi della musica anni ‘80, ‘90 e 2000 in compagnia dei Moka Club. Lo spettacolo rientra negli appuntamenti imperdibili di ‘Rubicone Live’, una serie di concerti delle migliori cover band italiane per omaggiare i più grandi artisti italiani e stranieri.

A Rimini in piazzale Kennedy Cioffi e Mara Sattei saranno le star del Discoradio Party RDS 100% Grandi successi. La serata proseguirà poi con Discoradio Party, la festa con tutte le hit più ritmate dagli anni 90 ad oggi, con Matteo Epis, Edo Munari, Don Cash, Valentina Guidi.

A Riccione , sul palco di piazzale Roma, salirà Dargen D’Amico. Il popolarissimo cantautore lombardo sarà, infatti, il protagonista assoluto del Capodanno dell’estate Sotto il sole di Riccione con un concerto in piazzale Roma. Dopo una straordinaria partecipazione alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Onda Alta e l’annuncio del tour in autunno nei teatri, Dargen D’Amico continua a cavalcare l’onda del successo e annuncia un tour estivo che farà tappa nei principali festival del nostro paese, compresa la Notte Rosa di Riccione, a ingresso libero. Rapper, cantautore e produttore, Dargen D’Amico è tra i rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea. Nel suo percorso dieci album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell’hip hop italiano.

A Cattolica , nell’Arena della Regina, arriva Annalisa (ingresso a pagamento) con “Tutti nel vortice outdoor” mentre Jo Squilloanimerà il Dance Village. L’iconica conduttrice e cantautrice animerà la serata per una festa all’insegna della musica dance anni ’90.

Gran finale domenica 7 luglio

A Ferrara con il concerto di Calcutta sul palco del Summer Festival, in piazza Ariostea.

A Gatteo Mare sarà la volta del Romagna Mia Day con il concerto all’alba dei Santa Balera e special guest Moreno Il Biondo al bagno Corrado.

A Bellaria Igea Marina fa tappa “Balamondo… balla sulla sabbia” con Mirko Casadei Big Band. In serata, nel piazzale Capitaneria di Porto, Mirko Casadei e la Big Band saranno nuovamente protagonisti con un grande concerto.

Al Teatro Galli di Rimini in piazza Cavour la grande musica sarà protagonista con Ludovico Einaudi per “Percuotere la mente”. Ludovico Einaudi, celebre compositore noto per il suo stile unico che mescola elementi classici e contemporanei, apre la rassegna con il concerto “In a Time Lapse”. Questa serata sarà un viaggio musicale attraverso le composizioni emotivamente intense di Einaudi, eseguite insieme a un ensemble di musicisti eccezionali. Oltre a Federico Mecozzi al violino e viola, e Redi Hasa al violoncello, il palco vedrà la presenza di Rocco Nigro alla fisarmonica, Alberto Fabris al basso elettrico, e altri talenti che contribuiranno a creare un’atmosfera magica e immersiva.

Al Dance Village di Cattolica in piazza Primo Maggio ci sarà Cristiano Malgioglio. Il cantautore, paroliere e noto personaggio televisivo regalerà agli ospiti della Regina i successi più amati della sua carriera, capolavori che hanno fatto la storia della musica italiana. Sarà una serata di intrattenimento e di allegria con i brani dell’eclettico artista che, accompagnato dal suo corpo di ballo, offrirà uno spettacolo musicale unico.

A Misano Adriatico al Parco del Sole si balla con l’Orchestra Roberta Cappelletti. Definita “La Regina della Romagna”, l’artista ha portato al successo tante canzoni della tradizione romagnola che propone sempre nelle sue serate da ballo, negli spettacoli e nei programmi televisivi portando ovunque tanta allegria e tanto divertimento.

San Giovanni in Marignano porta in scena all’Arena Spettacoli i Carmina Burana – Cantiones Profanae di Carl Off, per soli, coro, 2 pianoforti e percussioni, a cura del Coro San Carlo di Pesaro con Direttore Salvatore Francavilla.

LA MAGIA DELLE ALBE IN ROSA

Tra gli appuntamenti più amati dal pubblico de La Notte Rosa, ci sono senza dubbio i concerti all’alba. Momenti imperdibili al sorgere del sole con luce, colori e musica che si fonderanno in una magica alchimia per dare il benvenuto al nuovo giorno.

Sabato 6 luglio alle ore 5.00 ospite dell’alba riminese sarà Federico Mecozzi, in scena sulla spiaggia di Riminiterme a Miramare. Mecozzi proporrà un concerto che attraversa diversi brani dei suoi due album da solista, “Awakening” (2019) e “Inwards” (2022), ma anche alcune rivisitazioni di autori universalmente significativi.

Domenica 7 luglio alle ore 6.00 a Ferrara andrà in scena il Recital di Gile Bae per pianoforte solista, mentre a Gatteo Mare alle 6.30 concerto all’alba dei Santa Balera con Moreno il Biondo.

A Codigoro a partire dalle 6.00 musica ed emozioni con “Le prime luci della valle” nello splendido e suggestivo scenario naturale dell’Oasi Valle Cannevié, mentre a Lido di Spina di Comacchio si terrà il concerto all’alba dei Pop Theory.

Dalle 5.30 la spiaggia libera di Lido di Dante a Ravenna ospita Alba di tango: melodie argentine sotto il cielo estivo, un affascinante concerto del duo Tango Fancelli.

A Riccione, l’edizione 2024 delle “Albe in controluce. Concerti al sorgere del sole sulle spiagge riccionesi” debutta alle 5.15 sulla spiaggia libera di piazzale San Martino, con i Neri per Caso che cantano “Dai Beatles ai giorni nostri”.

ARTE, CULTURA, SPORT, NATURA, BENESSERE L’ALTRA NOTTE ROSA

Il programma di venerdì 5 luglio

Ad Argenta vanno in scena le suggestioni del Tramonto rosa con aperitivo in Eco-Shuttle tra natura ed architettura (su prenotazione, a cura del Museo delle Valli).

Tanti gli appuntamenti a Comacchio. Fino al 7 luglio, i Trepponti – monumento simbolo della città – si tingono di rosa. Il 5 luglio apertura straordinaria serale della Casa Museo Remo Brindisi. Anche il Museo del Delta Antico, che narra la storia dell’antica foce del Po, proporrà visite guidate serali sia il 5 che il 6 luglio.

A Ravenna la Tiger Dixie Band animerà le strade del centro con un viaggio musicale itinerante nel jazz tradizionale.

Nella storica location del parco San Donato di Sogliano al Rubicone, si svolgerà dal 5 al 6 luglio il Soglianois Festival, con decine di giovani band locali e gruppi provenienti da tutta Italia.

La Notte Rosa di Bellaria – Igea Marina si colora di allegria con il Carnevale in Rosa: il 5 luglio sul lungomare di Igea dalle 21.30, con una cascata di caramelle e coriandoli, e il 6 luglio sul lungomare Colombo di Bellaria.

Notte Rosa nel segno dell’attività fisica a Rimini con la sesta edizione della Pink Race, una manifestazione ludico motoria che si snoda sullo splendido lungomare di Torre Pedrera e Viserbella. Anche la spiaggia di Rimini sarà protagonista con “Un mare di Rosa in Riviera“: tantissimi spettacoli diffusi con la riproposizione di alcuni dei format di maggiore successo delle precedenti edizioni, da un Mare di Vino a un Mare di Fuoco fino alla romantica passeggiata in riva al mare. Lungo la promenade di sabbia illuminata, gli spettacoli saranno replicati a cadenza ritmata, alternando ai punti di mescita quelli musicali con esibizioni dal vivo, tra balli, animazione, mangiafuoco e danzatori. In occasione della Notte Rosa, apre il ciclo di visite narrate a cura della Diocesi di Rimini, con la storica dell’arte Michela Cesarini e l’accompagnamento della musica e del canto, per ammirare la bellezza e approfondire alcuni aspetti di uno tra i più importanti monumenti del Rinascimento italiano. L’appuntamento è dedicato alla Cappella degli Angeli Musicanti.

A Coriano, al teatro CorTE, spazio al teatro per i più piccoli con lo spettacolo dal titolo “Il Sogno – Bubble & Clown Show”. Vere protagoniste sono le bolle di sapone giganti che riempiono lo spazio, avvolgendo lo spettatore in una realtà onirica, evanescente e poetica. Amatissimo dai bambini, incanta anche gli adulti.

Il 5 luglio si alza il sipario su Santarcangelo Festival, in programma fino al 14 luglio: dieci giorni di spettacoli, concerti, installazioni, incontri, workshop negli spazi all’aperto e altri luoghi della città. Teatri, case, palestre, cave di tufo, strade e piazze saranno il palcoscenico di tanti spettacoli ed eventi diversi. L’obiettivo è quello di recuperare l’effetto sorprendente della rappresentazione teatrale e di riconnettersi con gli abitanti della città, anche in riferimento alle sue antiche ma ancora vive origini.

Il 5 e il 6 luglio al Parco del Sasso Simone e Simoncello si cammina in notturna celebrando la Notte Rosa attraverso un percorso interiore e di esperienza individuale all’insegna della cultura e della natura, a Frontino e Pennabilli (Torre del Peschio e sentiero di Tonino Guerra).

A San Giovanni in Marignano è in programma una serata che farà tornare tutti bambini: in Largo fosso del Pallone si canta con le “sigle dei robottoni anni ’80”, da Ufo Robot a Mazinga.

Il programma di sabato 6 luglio

A Ferrara, con il bike tour in rosa, si percorreranno in bicicletta le vie del centro storico fino alla nuova Darsena, passando per Corso Ercole I d’Este. Per tutto il weekend della Notte Rosa (5-7 luglio) il Castello Estense si colorerà di rosa con una splendida illuminazione architetturale che lascerà a bocca aperta il pubblico. Il 6 luglio in programma l’apertura serale e una visita guidata speciale a tema Notte Rosa.

A Comacchio appuntamento con la sfilata di moda “Sogno di una notte di mezza estate” in piazzetta Trepponti.

Da non perdere “Farfalle in rosa formiche in nero” alla Casa delle Farfalle di Milano Marittima: un’occasione unica per assistere al volo delle farfalle crepuscolari e delle formiche, scoprirne i segreti e le abitudini. A Lido di Savio, il 6 e il 7 luglio, un weekend zen con “La Giostra del benessere“, un festival dedicato al benessere ed al mondo olistico con tantissime situazioni da vedere e provare. L’evento si svolge dalle 18 con stand, esibizioni, musica a tema zen e workshop conferenziali e di gruppo sulle tematiche olistiche. Bagno di gong, tamburi sciamani, balli a tema, rituali di gruppo. Saranno due giorni full immersion nel mondo benessere olistico e zen con stand di oggettistica naturale, operatori olistici, divinazioni tarocchi e letture, meditazioni, yoga ed ospiti speciali.

Il 6 e il 7 luglio a San Mauro Mare si svolge la Fiera delle conchiglie. Il paese si trasforma in un borgo di conchiglie. Dall’oggettistica alla pittura, dalle favole alla fontana dei desideri, tra bancarelle tematiche ed eventi.

A Bellaria – Igea Marina, torna l’Opening Energy Boat, l’aperitivo itinerante più cool della riviera con dj set a bordo della motonave Syper Tayfun. Partenza dal porto canale alle 15.30. E alle 18.00 presso il pontile del bagno. 35 andrà in scena il grande flash mob “Weekend Dance”.

A Coriano un altro appuntamento al teatro CorTe con “Pane Burro & Burattini” a cura di Tomate Clown. Victor Alvaros meglio conosciuto come Tomate Clown vanta più di 30 anni di risate e applausi in 26 paesi in tutto il mondo e sono solo una parte della movimentata carriera di questo campione delle risate. Dal 1992 soffia e dà vita ad una serie di personaggi pazzeschi e gag comiche con i palloncini.

Nelle vie di Misano Adriatico si snoderà il Carnevale d’estate, con la sfilata dei carri allegorici realizzati dalle frazioni in un tripudio di musica e balli.

Gli eventi di domenica 7 luglio

Il Museo delle Valli di Argenta propone “Fenicotteri rosa al tramonto“, una escursione guidata nelle valli di Comacchio per conoscere da vicino i fenicotteri, immersi in paesaggi mozzafiato.

A Riccione in piazzale Roma alle 21.15 Gino Paoli apre la rassegna “Senza fine. Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione”, presentando il suo libro “Cosa farò da grande”, in un dialogo con Rudy Zerbi.

WEEKEND DANCE NEI PARCHI DI DIVERTIMENTO DELLA RIVIERA

Durante il fine settimana, al parco di Rimini, Italia in Miniatura, l’attenzione è tutta rivolta alla città di Rimini con un bel punto selfie con la spiaggia in miniatura… tutta in rosa. Per festeggiare il claim di quest’anno ‘Weekend Dance’, sotto l’Arco d’Augusto (sempre in miniatura) si ammireranno ballerini di break dance, danza classica, flamenco e naturalmente le coppie di ballerini di folk romagnolo, tutti realizzati a mano dagli artigiani miniaturisti del parco.

A Riccione il divertimento della Notte Rosa passa da Aquafan dove sarà presente un punto selfie per foto ricordo tutte in pink. Immancabile l’animazione quotidiana e l’inaugurazione del bel rito in Piscina con la Maxi Onda 2024 (sabato 6 e domenica 7 luglio alle 14.30). Nelle serate di evento l’M280, il maxi scivolo del parco acquatico, sarà illuminato di rosa e visibile addirittura dall’autostrada.

Sempre sulla collina di Riccione, il parco Oltremare sarà aperto con la laguna di Ulisse, la più bella d’Europa, gli incontri con la mascotte Ulisse, delfini, rapaci, pappagalli, alligatori, il parco avventura, i pony, il Delta e tanto altro. Divertimento per famiglie nel MegaGame Land, la prima attrazione dedicata a degli youtuber in carne e ossa: i DinsiemE. Fontana dei delfini tutta a tema pink e punti selfie lungo l’ingresso con scenografie ‘green’ composte da fiori anche in versione pink.

Anche l’Acquario di Cattolica celebrerà la Notte Rosa. Cinque percorsi alla scoperta della biodiversità e delle avventure in mezzo ai dinosauri, con lo squalo preistorico Megalodonte lungo 12 metri. Spazio agli incontri ravvicinati con squali, lontre, pinguini, con le cibature quotidiane, in compagnia di keeper e biologi marini. Per l’occasione, dall’ora del tramonto, anche gli esterni dell’Acquario si illumineranno di rosa.

Sabato 6 luglio Mirabilandia presenta Weekend Dance, un evento esclusivo firmato da Claudio Cecchetto che farà ballare e divertire tutti i visitatori fino alle ore 23. Una serata molto speciale animata da un fantastico djset in collaborazione con il Samsara di Riccione, che vedrà alternarsi in consolle Danilo Saclì, Cristina Oliveira e Fabio Marzo. Sulle note delle hit estive, due squadre di ballerini professionisti si sfideranno in una Dance Battle tutta da seguire, in cui il supporto del pubblico farà la differenza. I team in gara saranno guidati da star e personaggi famosi della televisione italiana, tutti magistralmente interpretati da Claudio Lauretta e Leonardo Fiaschi. I due comici e imitatori porteranno in scena i loro migliori successi, in uno spettacolo in cui il divertimento è assicurato. Dal 5 al 7 luglio sarà attiva una speciale promozione con entrata serale (dalle ore 17.00) al Parco – evento incluso.

TUTTI IN PISTA NELLE DISCO DELLA RIVIERA: LE STELLE DELLA CONSOLLE FANNO BALLARE LA ROMAGNA

La Riviera delle discoteche si illumina con la Notte Rosa e i grandi ospiti internazionali pronti a salire in consolle per infiammare le piste da ballo. I locali simbolo della Romagna saranno protagonisti assoluti con eventi imperdibili dedicati al popolo della notte.

Il 5 luglio, sotto la piramide del Cocoricò di Riccione, arriva il re della musica dance: Gigi D’Agostino è pronto a regalare ai suoi fan una notte magica facendo rivivere l’epoca d’oro del mondo disco.

Tre appuntamenti alla Villa delle Rose di Misano Adriatico. Il 5 luglio il locale presenta Clorophilla W/TBA con Manuelito, Samuele Sartini e Tanja Monies, mentre il 6 luglio con “Club Couture” saranno in scena i fratelli newyorkesi Steve e Chris, meglio noti come The Martinez Brothers. Il 7 luglio da non perdere “Vida Loca – Summer Tour 2024”.

Al Beky Bay di Bellaria – Igea Marina il 5 luglio si balla con “Febbre a 90″: il party dedicato al meglio della musica anni ’90, mentre il 6 luglio arriva “Random una festa a caso”, la prima e l’originale festa a caso d’Italia. Una sola regola fondamentale: vestirsi a caso.

Il 5 luglio, Baby K, regina indiscussa dell’estate, fa tappa al Matilda di Marina di Ravenna.

Il 6 luglio, allo Space di Riccione, a salire in consolle sarà il dj e produttore olandese Martin Garrix.

In occasione della Notte Rosa, la Riviera lancia il podcast “Riassunto delle Nottate precedenti”.

I mitici locali della riviera, l’epoca d’oro delle discoteche: un tuffo nel passato e nel mondo del divertimento notturno grazie ad un nuovo podcast dal titolo “Riassunto delle Nottate precedenti”. Un racconto curato dalla storica dj Betty Miranda, che ripercorre la storia e l’epopea del divertimento, grazie a interviste esclusive ai suoi indimenticabili protagonisti.

Venti episodi pubblicati ogni martedì, giovedì e sabato da giugno fino al 20 luglio, disponibili sulle varie piattaforme (Spotify, Apple Podcast, Amazon music, Spreaker) digitando “Riassunto delle Nottate precedenti”. Il progetto si rivolge a coloro che hanno vissuto quegli anni, ma soprattutto a chi desidera conoscere la storia del divertimento come evoluzione musicale, scenografica e di costume.