Si parte venerdì 1° luglio con Aquafan, Italia in Miniatura a Rimini e Acquario di Cattolica, illuminati di rosa, ogni sera fino al 3 luglio. Al parco acquatico Aquafan, sulla collina di Riccione partirà proprio venerdì 1 lugliol’animazione quotidiana che andrà avanti fino a fine agosto. Dieci performer, tutti rigorosamente vestiti a tema pink, coinvolgeranno il pubblico in un’animazione coinvolgente all’apertura del parco con tanto di dj set in compagnia dello showman di Aquafan, Franky. Poi tutti in Piscina Onde per l’Aquadance a metà mattina. Non mancheranno punti selfie in rosa in giro per il parco, per festeggiare anche di giorno la grande kermesse dell’estate.

La Notte Rosa si festeggia anchea Italia in Miniatura, dove, tra le oltre 300 miniature del Bel Paese e d’Europa, in quella dedicata a Rimini, iminiaturisti e scenografi del parco hanno pensato quest’anno a organizzare una sorpresa per il pubblico, capace di far scatenare il popolo dei social.La spiaggia della Riviera in miniatura sarà magicamente trasformata in rosa. Proprio in occasione della Notte Rosa parte domani, venerdì 1 luglio, ilScience Show, nel padiglione Esperimenta ogni giorno alle 15, aperto a tutti e compreso nel biglietto.

La sorpresa più grande sarà a Oltremare Family Experience Park di Riccione dove nel doppio appuntamento quotidiano ‘Delfini, lo spettacolo della natura’ (ore 11.40 e 16.45) di Sabato 2 luglio, insieme alla squadra addestratori, ci saràGessica Notaro. Dopo 12 anni, la nota showgirl riminese torna a fare ciò che ama di più: torna a essere trainer di mammiferi marini. Racconterà la sua storia e emozionerà il pubblico parlando del rapporto di amicizia e amore che la lega da sempre agli animali.

“Quando ero piccola mi dicevano che la bellezza sta nell’anima _ dice Gessica _ Io credo che la vera bellezza sta nella nostra energia. Ed è proprio grazie a questa energia che riusciamo a instaurare relazioni umane. Anche quelle con i nostri amici animali che a differenza nostra non sono dotati dell’uso della parola. Nonostante comunichino con un linguaggio non verbale, riescono forse a capirsi meglio di noi. Eogni giorno ci ricordano l’importanza di valori come amicizia, affetto, amore, rispetto. Cose che a volte noi umani dimentichiamo. Forse perché siamo troppo occupati a giudicare il prossimo.Ho iniziato a lavorare a Oltremare nel 2010. In questi 12 anni sono visibilmente cambiata ma ai delfini non interessa. Per loro sono sempre la stessa Gessica: la Gessica di prima, la Gessica di oggi. Ed è per questo che ho deciso, e grazie al Gruppo Costa Edutainment ho avuto la possibilità, di ripartire da qui”.

I parchi Costa Edutainment sono aperti tutti i giorni: Aquafan e Italia in Miniatura dalle 10 alle 18.30, Oltremare dalle 10 alle 18 e Acquario di Cattolica dalle 10 alle 19.30. Biglietti acquistabili singolarmente o combinati anche per più parchi: www.aquafan.it, www.oltremare.org, www.italiainminiatura.com, www.acquariodicattolica.it