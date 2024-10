Sabato 12 e domenica 13 ottobre Ravenna ospiterà la Notte d’Oro, evento annuale che trasforma la città in un vero e proprio teatro a cielo aperto, con un ricco calendario di eventi culturali, musicali, artistici e di intrattenimento.

Quest’edizione, che prosegue anche domenica 13 ottobre, si snoderà attraverso i luoghi più suggestivi della città, sarà caratterizzata da eventi unici, tra aperture straordinarie di monumenti, visite guidate tematiche, spettacoli dal vivo, concerti e attività per tutta la famiglia. Le strade e le piazze di Ravenna si animeranno di luce, arte e creatività.

Sabato 12 ottobre, alle 21 in piazza del Popolo il palco ospiterà lo spettacolo comico di Giuseppe Giacobazzi e i Masa, una performance gratuita che promette un intrattenimento di alto livello. Giuseppe Giacobazzi, noto per il suo umorismo diretto e autentico, sarà accompagnato dai talentuosi i Masa, che regaleranno al pubblico momenti di svago e divertimento.

Il fascino della musica avrà un ruolo da protagonista in diversi luoghi della città, al MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, che in occasione del primo giorno di apertura della mostra I’M A MOSAIC! Da Severini, Sironi e Fontana a Paladino, Plessi e Samorì, propone l’ingresso a tariffa ridotta di 5 euro per tutta la giornata fino alle 24 (il biglietto dà libero accesso anche alle collezioni permanenti del museo) e ospiterà il concerto A Hawk and A Hacksaw live e Armonica dj set, a cura di Bronson Produzioni, dalle 22 all’1.30, nel chiostro del museo.

Nella basilica di San Vitale alle 21.30, concerto Mosaici di Note, un evento che unisce il fascino della musica classica al contesto sublime dei mosaici bizantini. L’ingresso sarà gratuito, ma non sarà possibile effettuare visite guidate o individuali all’interno della basilica durante il concerto.

La città sarà animata anche da numerosi dj set e concerti, che coinvolgeranno diversi locali di Ravenna.

Tornano anche le Lezioni Treccani, nel salone nobile di palazzo Rasponi dalle Teste, con due appuntamenti alle 18.30 – Stati Divisi d’America. La società americana nel XXI secolo, con Mattia Diletti e alle21.30 – Le parole del nostro tempo: tra fuffaguru ed eco-ansia, con Beatrice Cristalli, a cura della Fondazione Treccani, ingresso libero.

Cristiano Cavina presenta il nuovo romanzo: L’Ananas no (editore Bompiani) in dialogo con Giovanni Gardini alla Domus Tappeti di Pietra alle 21, ingresso libero (informazioni 0544 32512 o www.ravennantica.it)

Ravenna si svelerà in tutta la sua bellezza, offrendo l’opportunità di visitare i suoi straordinari monumenti e musei, con aperture straordinarie e visite guidate speciali.

Due gli itinerari di visita guidata per lo Speciale Mosaico di Notte, di sabato 12 ottobre, alle 21, con due finali diversi, il primo prevede la visita alla basilica di Sant’Apollinare Nuovo, al Battistero Neoniano e alla Domus dei Tappeti di Pietra, il secondo si conclude al Museo Nazionale. Gli itinerari sono in italiano e in inglese, a pagamento e su prenotazione.

Tra i musei che apriranno eccezionalmente le loro porte, il Museo Nazionale di Ravenna, sarà visitabile dalle 19.30 alle 23 con un suggestivo Chiedilo a me nella sala del Refettorio, impreziosita da affreschi e sinopie.

A palazzo Spreti, invece, sarà allestita un’esperienza multisensoriale con l’evento Frammenti, che unirà arte visiva, danza e musica in un connubio unico, arricchito da visite guidate serali e performance dal vivo.

Inoltre, domenica 13 ottobre, è in programma Palazzi aperti, in seguito al grande successo degli scorsi anni, sono in programma delle visite guidate ai palazzi storici di grande rilevanza, che saranno eccezionalmente aperti al pubblico per l’occasione. Tra questi, il palazzo della Provincia, la biblioteca Classense, la Residenza municipale, il palazzo della Prefettura e il Molino Lovatelli. Questi luoghi rappresentano delle vere e proprie gemme storiche e architettoniche e le visite permetteranno di scoprire i loro tesori nascosti. Le visite saranno gratuite e disponibili su prenotazione www.visitravenna.it , offrendo un’immersione nella storia architettonica e culturale della città.

Per chi desidera esplorare Ravenna e il suo territorio in modo attivo, sabato 12 ottobre, sono in programma anche alcuni appuntamenti di bike tour, organizzati in collaborazione con il Festival del Turismo Responsabile IT.A.CA’. Due itinerari sono previsti: Le Radici della Pineta di Classe e Sant’Alberto tra Storia e Bicicletta, oltre ad una visita guidata al Museo Classis dal titolo Le Radici di Ravenna. Storie di Terra e Mare. Un altro appuntamento sempre a cura di IT.A.CA’ sarà il percorso guidato Alla scoperta delle Radici dell’Artigianato Locale, domenica 13 ottobre, un tour dedicato alla tradizione artistica del mosaico e dell’artigianato ravennate, alla scoperta dei laboratori d’arte locali (a pagamento, prenotazioni: happyminds.it).

Via Zirardini Open – Air Gallery, ospiterà la mostra a cielo aperto, I’M A MOSAIC! Da Severini, Sironi e Fontana a Paladino, Plessi e Samorì, un omaggio alla mostra del MAR Museo d’Arte della città.

Alla biblioteca Classense, sabato 12 ottobre aperta per l’occasione fino alle 23, sarà visibile la mostra Sommersi Salvati: libri liberati dal fango , (ingresso libero, orari 10-13 e 15-23, domenica chiuso), mentre al palazzo Rasponi 2 è in corso la mostra Senso Spazio – la Restituzione, mostra fotografica a cura dell’associazione Cocci Rotti Aps (sabato 12 aperta dalle 10 alle 23 e domenica 13 dalle 10 alle 20). Sempre in biblioteca Classense, nella serata del 12 ottobre, dalle 20 alle 23, è in programma l’Osservazione del cielo. Osservazione al telescopio di luna e pianeti. Proiezione del film di Georges Méliès, Le Voyage dans la Lune. Evento a cura del Planetario di Ravenna, ARAR e Istituzione Biblioteca Classense, ingresso gratuito.

La biblioteca Oriani ospita la 9^ edizione della mostra Dante Plus, collettiva dedicata al Sommo Poeta aperta fino alle 23 (sabato 12 ottobre 10.30 -13.30 e 15 – 23 sabato 12 ottobre, domenica 13 ottobre 10.30 -13.30 e 15 -18 ), ingresso gratuito.

Un nuovo appuntamento di artigianato artistico in mosaico, a cura di del gruppo “Racconti Ravennati” associato CNA, dal tema Omaggio alla Notte d’Oro è allestito presso il MTS – Mosaic Temporary Shop dello IAT, di piazza S. Francesco (8.30 – 23 sabato 12 ottobre e 9.30 – 17.30 domenica 13 ottobre).

In programma sempre sabato dalle 15 alle 18, anche EUrban Game, un’attività urbana con elementi di gioco di ruolo, con approfondimento di temi legati al Green Deal europeo e ai suoi effetti sulla città e nella vita quotidiana, rivolto ai giovani dai 14 anni, (info: www.comune.ra.it/europedirectromagna per iscrizioni: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DEAL5020 )

Pazza San Francesco ospita dalle 14 la Festa del Volontariato di Ravenna, a cura della Consulta del Volontariato (info raconsultavolontariato@gmail.com)

Appuntamento anche con il mercatino di abbigliamento e accessori vintage Garage Sale Indoor, sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 19, alle Artificerie Almagià (info www.garagesaleravenna.it | FB-IG garagesaleravenna).

Anche i più piccoli saranno protagonisti della Notte d’Oro, con attività dedicate. Tra gli appuntamenti pensati per le famiglie, spicca il laboratorio di mosaico per bambini Riflessi d’oro e giochi di tesserepresso il MAR Museo d’Arte della città, a partire dalle 16, rivolto a bambini dai 5 agli 11 anni. Nella biblioteca Classense, la sala Holden sarà invece teatro di una serata dedicata ai giochi da tavolo, dalle 20 alle 23, aperta a grandi e piccoli.

APERTURE SERALI DI MONUMENTI e MUSEI SABATO 12 OTTOBRE

Museo Nazionale di Ravenna

> 19.30 – 23.30 – Chiusura biglietteria e ultimo accesso ore 23

Ingresso gratuito

Biblioteca Classense

Sala Dantesca 10 – 13 | 20 – 23

Chiostro d’ingresso 20 – 23

Mercatino libri

Ingresso libero

Domus dei Tappeti di Pietra

> 10 – 22.30

Ingresso ridotto 5 €

Info 0544 32512 – www.ravennantica.it

MONUMENTI A INGRESSO GRATUITO IL 12 OTTOBRE

Mausoleo di Teodorico

> 8.30 – 19

Chiusura biglietteria e ultimo ingresso ore 18.30

Ingresso gratuito

Basilica di Sant’Apollinare in Classe

> 8.30 – 19.30

Chiusura biglietteria e ultimo ingresso ore 19

Ingresso gratuito

Battistero degli Ariani

> 9 -12 | 14-17

Ingresso gratuito