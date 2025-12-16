Un episodio di vandalismo ha turbato la tranquillità del centro storico di Ravenna nelle prime ore del mattino. Poco dopo le 8, in via di Roma, è stata scoperta una serie di danneggiamenti a veicoli parcheggiati lungo la strada, suscitando preoccupazione tra residenti e visitatori.

Secondo quanto emerso, almeno tre automobili sarebbero state colpite nel corso della notte. A far scattare l’intervento delle forze dell’ordine sono stati alcuni cittadini e ospiti di una struttura ricettiva della zona, che hanno notato evidenti segni di danneggiamento sulle carrozzerie.

La Polizia di Stato è intervenuta con più pattuglie per delimitare l’area e avviare i primi accertamenti. Durante le verifiche, all’interno di una delle vetture è stata individuata la presenza di tracce ematiche, circostanza che ha reso necessario l’intervento della Polizia Scientifica per i rilievi tecnici.

Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire quanto accaduto, anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti lungo la via e nelle aree limitrofe. L’obiettivo è individuare l’autore del gesto e chiarire se i danneggiamenti siano riconducibili a un unico episodio o a più azioni distinte.

Le attività investigative proseguono.