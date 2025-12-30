In occasione del concerto che si svolgerà in piazza del Popolo a partire dalle 23 del 31 dicembre per festeggiare la notte di San Silvestro, è stata emessa un’ordinanza antivetro valida dalle 20 di mercoledì 31 dicembre alle 7 di giovedì 1° gennaio, nell’ambito del centro storico.

Sarà quindi vietato vendere per asporto tutte le bevande in contenitori di vetro o in lattina ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali di vendita, compresa la vendita con distributori automatici, di attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie da asporto ecc.), dei circoli privati, nonché nelle attività di commercio su area pubblica.

Inoltre, è vietato il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori atti ad offendere. Tale disposizione non si applica a chi consuma nei pubblici esercizi e nelle rispettive aree di pertinenza autorizzate.

I divieti sono intesi a evitare l’abbandono generalizzato e diffuso di contenitori di vetro o lattine.

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie tra i 200 e i 400 euro.

La diffusione della musica

I titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nell’ambito del territorio comunale potranno effettuare la diffusione di musica nel proprio esercizio protraendone l’orario fino alle 3 di giovedì 1° gennaio all’interno del locale e fino alle 2 dello stesso giorno all’esterno, nelle aree di pertinenza a disposizione e nel rispetto della normativa sull’inquinamento acustico.