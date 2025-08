In Romagna, il Ferragosto non è solo una festa: è un’esperienza diffusa, un intreccio di emozioni che attraversano borghi e spiagge, castelli e porti, con un calendario fitto di eventi che esalta l’anima del territorio. Ogni Comune diventa teatro di suggestioni uniche, tra fuochi d’artificio sul mare, concerti all’alba, cene sotto le stelle, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di spiritualità. Dalla costa all’entroterra, dalla Riviera riminese alla Darsena di Ferrara, passando per le saline di Cervia e i boschi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Ferragosto lascia spazio al divertimento per tutte le età e alla voglia di stare insieme.

Il 10 agosto i fuochi d’artificio tornano a illuminare la foce del Savio, punto di incontro tra Lido di Classe e Lido di Savio. Alle 23.00, il cielo si accende sopra la linea che separa e unisce le due località, regalando una visione incantata a migliaia di spettatori. Poco dopo, alle 23.30, anche Casalborsetti saluta la notte di San Lorenzo con un’esplosione di colori che si sprigionano tra Bagno Oasi e Bagno Molo.

La sera successiva, lunedì 11 agosto, Marina Romea si prepara a vivere la sua notte di luce, con i fuochi previsti alle ore 23.00 presso i Bagni Boca Barranca, Mercurio, Battigia 42 e Graziella 44. Si rinnova così la tradizione che fa della costa nord ravennate un palcoscenico privilegiato per l’incanto estivo.

Il giorno di Ferragosto, venerdì 15, i fuochi trovano la loro sintesi più solenne e scenografica nel Porto di Ravenna. Alle 23.30, il molo guardiano Nord di Porto Corsini ospita “I Fuochi del Candiano”, uno spettacolo potente, capace di riflettersi sull’acqua del canale e di chiudere idealmente il ciclo delle notti pirotecniche.

Intanto, Ravenna si prepara a salutare l’estate con la chiusura di “Ravenna Bella di Sera”, la rassegna che ogni sera, fino al 15 agosto, anima Piazza San Francesco con concerti, spettacoli e aperture straordinarie nel centro storico. Il 15 agosto è il giorno clou anche per “Mosaico di Notte”, il programma di visite guidate e concerti nei luoghi simbolo della città.

Il 10 agosto a Cervia è una giornata speciale, che culminerà con il grande spettacolo di fuochi d’artificio sulla spiaggia libera alle 23. Il Ferragosto propone musica, arte, incontri e meraviglie naturali. Nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto, la spiaggia libera sul Lungomare Grazia Deledda diventa il teatro di una festa luminosa, mentre pochi giorni dopo, il 12 agosto, Pinarella ospita il concerto della Banda Città di Cervia in Piazza Repubblica. Milano Marittima propone due serate di jazz d’autore con il FestiJazz, il 12 e 13 agosto, e accoglie, lungo il Lungomare all’altezza dei Villini a Mare, la mostra “Razza Umana” di Oliviero Toscani, visitabile fino al 30 settembre. Il 15 agosto, il giorno tanto atteso si apre con un concerto all’alba sulla spiaggia libera di Cervia, dove la Grande Orchestra Città di Cervia accompagna il risveglio del mare e dei cuori. Nel pomeriggio, alle 18.30, l’evento “Ferragosto con gli Autori” accoglie il pubblico presso l’area della Torre San Michele per la 33ª edizione de “La Spiaggia ama il Libro”, con lo sbarco simbolico degli autori e l’incontro con il pubblico. Le emozioni continuano in tutta la città: alla Tagliata di Cervia, il Parco dei Gemelli ospita una serata di cabaret con Enrico Zambianchi e Virgigno, mentre a Pinarella, in Piazza Unità, la musica dal vivo del Duo Made in Italy accompagna la sera di Ferragosto.

Chi ama la natura potrà spingersi fino al Centro Visite NatuRa di Sant’Alberto. Il 14 agosto si terrà l’escursione serale “Argine degli Angeli”, mentre il 15 sarà possibile esplorare l’Oasi di Boscoforte in due appuntamenti, alle 9 e alle 18, oppure salire in canoa tra cigni e fenicotteri. Nei giorni successivi, il 16 e il 17 agosto, il calendario si arricchisce con la visita alla “Foresta allagata”, una nuova escursione a Boscoforte e la suggestiva “Pedalata dei Fenicotteri al Tramonto”, che unisce sport, bellezza e silenzio.