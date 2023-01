Nott de Bisò: in tantissimi per la festa a Faenza

Si è conclusa una Nott de Bisò estremamente positiva per la città di Faenza. Piazza del Popolo gremita di persone durante tutta la serata. Stand gastronomici dei rioni operativi fin dalla pima mattina per servire piadine, arrosticini, polente, tortellini e vin brulè.

Durante il pomeriggio si sono tenuti laboratori ludico-creativi per bambini dedicati al palio.

Alle 18.30 ha fatto il suo ingresso in piazza il grande fantoccio del Niballo, posizionato su un carro trainato da buoi. Il “saracino” quest’anno era vestito di bianco, come il rione vincitore del palio 2022.

Alle 21 è iniziato il concerto dei Musicanti di San Crispino. Alle 23.50 il lancio dei palloncini dagli stand dei 5 rioni ha preceduto il rogo del Niballo. Chi ritroverà i palloncini, una volta ricaduti a terra, contattando il Comune di Faenza, verrà invitato ad assistere al prossimo palio di Faenza in programma a fine giugno.

A mezzanotte è avvenuta l’accensione del Niballo con la folla che lentamente ha riempito anche Piazza della Libertà.