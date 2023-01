Nott de Bisò: Faenza si prepara alla festa del 5 gennaio, stand aperti fin dalla mattina

Stand gastronomici già operativi in Piazza del Popolo a Faenza per la tradizionale festa della Nott de Bisò. Rioni pronti a sfidarsi a colpi di cappelletti, piadine, arrosticini, pizza fritta e vin brulè, La serata del 5 gennaio chiude l’anno del palio e apre il 2023 all’insegna di nuove speranze. Il 2022 è stato il primo anno, dopo la pandemia, durante il quale le varie manifestazioni sono tornate a disputarsi regolarmente. In città però ci si chiede se il 2023 sarà l’anno nel quale verranno risolti tanti nodi da sempre in sospeso, come il centro civico rioni o l’organizzazione del palio all’interno dello stadio Bruno Neri