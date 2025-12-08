E’ partito ufficialmente il conto alla rovescia per la chiusura dell’anno del Palio che per la comunità faentina si identifica storicamente con la serata del 5 gennaio e la tradizionale Nott de Bisò. Oggetto emblematico che unisce i due tratti caratteristici della nostra città è il gotto, l’imperdibile ciotola in ceramica faentina destinata storicamente al bisò. La vendita dei singoli gotti e della brocca avrà luogo come da consuetudine il 5 gennaio 2026 in Piazza del Popolo presso gli stand rionali presenti in Piazza del Popolo, mentre i servizi completi composti da brocca e sei gotti saranno invece acquistabili presso le sedi rionali a partire dall’8 dicembre: una bella idea regalo per il periodo natalizio ormai alle porte e per prepararsi in anticipo alla serata che chiude simbolicamente l’anno del Niballo Palio di Faenza.

Il gotto 2025: prevendita e contatti

A partire dal prossimo 8 dicembre il servizio completo dei gotti (sei bicchieri con gli stemmi dei cinque Rioni oltre a quello comunale e la brocca) sarà quindi acquistabile in prevendita contattando le cinque sedi rionali ai numeri sottoindicati:

Borgo Durbecco: 392 3720116

Rione Giallo: 327 3621866 (whatsapp)

Rione Nero: 334 7048247 (whatsapp) – 0546 681385

Rione Rosso: 347 9743667

Rione Verde: 335 7000994 – 0546 681281

Il decoro del gotto cambia ogni anno e viene scelto dal Comitato per il Niballo con la collaborazione della ceramista Vittoria Monti e del Museo Internazionale delle Ceramiche. Per la Nott de Bisò 2025 il decoro scelto è “l’Astrolabio o sfera armillare per studiare gli astri”.

Il decoro della Nott de Bisò 2025

L’ampio repertorio decorativo del pavimento in maiolica della cappella Vaselli, nella basilica di San Petronio a Bologna, rappresenta una delle più ricche e affascinanti “enciclopedie” figurative del Rinascimento. Realizzato intorno al 1487 e attribuito al ceramista faentino Pietro Andrea, il pavimento raccoglie i motivi più consueti dell’epoca: temi amatori (cuori trafitti, strette di mano), creature fantastiche, simboli religiosi e segni zodiacali, fino ai celebri ornati “a occhio di penna di pavone” e gotico-floreali.

Accanto a queste decorazioni compaiono elementi più insoliti, probabilmente scelti per riflettere gli interessi filosofici, musicali e scientifici di un committente pienamente inserito nella vivace cultura del tempo. Tra essi spicca la sfera armillare, antico modello astronomico formato da anelli concentrici che rappresentano i principali cerchi della volta celeste. Lo strumento scientifico è incorniciato dal motivo della “palmetta persiana”, diffuso nella seconda metà del Quattrocento e ispirato ai tessuti orientali, qui presentato nella forma di una rosetta a sei petali arrotondati.