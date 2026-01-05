Nott de Bisò al via. Giornata speciale per il Rione Rosso: nuovo caporione e il ricordo per un amico scomparso

Nott de Bisò al via a Faenza. Stand aperti dalle 10 di mattina, ma rionali al lavoro dalle prime ore del giorno per allestire le cucine, che accompagneranno i visitatori fino al rogo del Niballo, a mezzanotte. Nel pomeriggio, dalle 15, il via agli intrattenimenti dei più piccoli. Alle 18.30 invece è previsto l’ingresso del Niballo in piazza. Sarà una Nott de Bisò particolare, soprattutto per il Rione Rosso, sotto la guida di un nuovo caporione, la prima caporione donna in tutta Faenza, e in ricordo di un amico scomparso.