Nonostante la sconfitta, il PalaCattani celebra i Raggisolaris. Si conclude una stagione importante

La Blacks Faenza non riesce a portare a gara 5 la finale playoff di serie B. Nel concentramento a Ferrara per la promozione in A2 andrà Rieti. I Raggisolaris si congedano dal PalaCattani e dalla stagione 2022-2023 con due sconfitte. Una stagione terminata in condizioni psicologiche difficili. La finale infatti ha visto inevitabilmente i giocatori di Faenza condizionati dall’alluvione che ha colpito la città. Alcuni membri della squadra sono stati coinvolti direttamente, con danni di varia entità, gli altri hanno aiutato i faentini anche nei momenti più difficili, quando l’acqua arrivava ai primi piani delle abitazioni e oltre. Nonostante la sconfitta e l’eleminazione, il PalaCattani ieri ha voluto comunque celebrare la squadra al termine di una stagione importante.