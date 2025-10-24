Domani, sabato 25 ottobre alle ore 16:30, nella Sala Bigari del Municipio di Faenza (Piazza del Popolo 31), si terrà la presentazione del libro “Non volevo fare il sindaco” di Marco Mastacchi, autore e consigliere regionale di Rete Civica.

Un appuntamento aperto al pubblico per riflettere, con toni semplici e diretti, sulla realtà dell’amministrazione locale e sul significato di “fare il sindaco” oggi, tra responsabilità, esperienze e vita quotidiana nei Comuni.

Insieme all’autore interverranno:

Alessio Grillini, capogruppo in Consiglio comunale di Faenza

Stefano Bertozzi, ex consigliere comunale

Veronica Verlicchi, capogruppo di “La Pigna”

Matteo Parrucci, capogruppo di “Alternativa Bassa Romagna”

A moderare l’incontro sarà Rudi Capucci, presidente di Risveglio Italiano.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini, amministratori e curiosi della vita pubblica: un’occasione per ascoltare storie, confrontarsi e condividere esperienze di politica vissuta da vicino.