Domani, sabato 25 ottobre alle ore 16:30, nella Sala Bigari del Municipio di Faenza (Piazza del Popolo 31), si terrà la presentazione del libro “Non volevo fare il sindaco” di Marco Mastacchi, autore e consigliere regionale di Rete Civica.
Un appuntamento aperto al pubblico per riflettere, con toni semplici e diretti, sulla realtà dell’amministrazione locale e sul significato di “fare il sindaco” oggi, tra responsabilità, esperienze e vita quotidiana nei Comuni.
Insieme all’autore interverranno:
Alessio Grillini, capogruppo in Consiglio comunale di Faenza
Stefano Bertozzi, ex consigliere comunale
Veronica Verlicchi, capogruppo di “La Pigna”
Matteo Parrucci, capogruppo di “Alternativa Bassa Romagna”
A moderare l’incontro sarà Rudi Capucci, presidente di Risveglio Italiano.
L’invito è rivolto a tutti i cittadini, amministratori e curiosi della vita pubblica: un’occasione per ascoltare storie, confrontarsi e condividere esperienze di politica vissuta da vicino.