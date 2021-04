Non tutti i pazienti fragili chiamati per fare il vaccino: l’Ausl sta verificando e ampliando gli elenchi

Sono iniziate in questi giorni le vaccinazioni alle persone con determinate patologie definite “categorie protette”. Si parla, solo a titolo di esempio, di persone con diabete, pazienti oncologici, con problemi cardiorespiratori, che hanno subito trapianto, immunodepressi. L’elenco completo è consultabile sul sito del’Ausl Romagna. Molte persone hanno però lamentato di non essere state ancora chiamate. Raffaella Angelini, direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna, ha spiegato le motivazioni di questo ritardo in un suo intervento in diretta streaming con il sindaco di Ravenna Michele de Pascale.