Nella giornata di oggi, i tecnici del pronto intervento di Hera sono stati impegnati nella risoluzione di diverse rotture localizzate nel territorio ravennate. Le squadre si sono attivate sin dalle prime ore del mattino per gestire una situazione di particolare criticità e ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza.

Attualmente, l’intervento principale è concentrato in Piazzetta Anna Magnani (zona Borgo San Rocco) per la riparazione di una fuga su un’importante tubazione. Le operazioni risultano particolarmente delicate a causa della profondità della rete e della fragilità dello scavo; i tecnici stanno procedendo con la massima cautela e senza sosta per ripristinare il servizio alle circa cento utenze coinvolte.

Le altre criticità registrate a Punta Marina (viale dei Navigatori), Mezzano (via Santerno Ammonite) e via Antico Squero sono state risolte con successo e l’erogazione dell’acqua è già stata riattivata.

L’eccezionale serie di guasti odierni è legata a due fattori principali. In primo luogo, l’interruzione del servizio avvenuta mercoledì 14/01 ha richiesto manovre di scarico e ricarico della pressione che hanno interessato l’intera rete cittadina, potendo generare sollecitazioni e rotture sulle condotte. In secondo luogo, non si può escludere che alcuni guasti siano imputabili all’evento sismico avvenuto nei giorni scorsi. Si prevede che la situazione si stabilizzerà definitivamente entro qualche giorno.

Hera consiglia di far scorrere l’acqua fino alla normale limpidezza al momento del ripristino del servizio. Per segnalazioni di guasti, rotture o emergenze è disponibile 24 ore su 24 il numero gratuito di Pronto Intervento Hera 800.713.900.