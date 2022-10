Giovedì 3 e giovedì 10 novembre doppio appuntamento alle 20.30 presso la Biblioteca comunale di Solarolo con l’incontro “Non so proprio come dirlo: crescere in famiglia anche attraverso il conflitto”. L’evento fa parte del calendario dell’edizione 2022 di “Dal Dialogo alla Pace”, il progetto dell’Unione Romagna Faentina dedicato alla promozione del dialogo interculturale e dell’educazione alla pace, realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Nei due appuntamenti “gemelli” la psicologa Deborah Rambaldi e la bibliotecaria Luana Silvestrini incontreranno i genitori per parlare di situazioni conflittuali tra i membri della famiglia e della loro risoluzione in modo costruttivo. A corredo verranno dati consigli di lettura utili per parlare di conflitto e di pace in famiglia.