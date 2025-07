I Carabinieri di Sant’Agata sul Santerno, sabato scorso, al termine di una breve indagine, hanno denunciato un 58enne della zona, per resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo non si era fermato ad un controllo.

Sabato mattina, i militari stavano effettuando uno specifico servizio di controllo alla circolazione stradale per le vie del paese, quando hanno intimato l’alt ad un’auto. L’uomo alla guida, però, ha eluso il controllo accelerando e fuggendo via a forte velocità, mettendo anche in pericolo gli altri utenti della strada, facendo perdere le proprie tracce. I Carabinieri, però, servendosi delle immagini del sistema di video sorveglianza comunale, lo hanno rintracciato e denunciato alla locale Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale. Nell’occasione all’uomo è stata sequestrata l’auto e ritirata la patente di guida.