Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio a contrasto dei traffici illeciti sul territorio ravennate i finanzieri del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria (reparto con competenza operativa provinciale) dopo aver notato nel Comune di Ravenna, in Via Castel San Pietro intersezione con Via Ravegnana, un’autovettura Fiat 500 che, a seguito di manovre avventate, rischiava di investire alcuni pedoni, intimavano l’alt al conducente che, invece che arrestare la corsa, tentava di darsi alla fuga.

Lo stesso conducente, dopo qualche centinaia di metri, visto il traffico cittadino che ne impediva la fuga, decideva di abbandonare l’autoveicolo lunga la strada e dileguarsi a piedi.

I successivi riscontri effettuati dai militari, individuati anche i proprietari dell’autovettura, permettevano di accertare come il veicolo in questione al momento della fuga non fosse condotto dagli stessi proprietari ed, anzi, lo stesso risultava essere stato da poco rubato.

Portati a conoscenza dei fatti, i proprietari dell’autovettura hanno proceduto a presentare querela per il furto del veicolo e, dopo gli accertamenti di rito, lo stesso è stato restituito ai legittimi proprietari.

L’attività svolta dalle Fiamme Gialle ravennati si inserisce nell’ambito delle azioni volte a incrementare il controllo economico del territorio, posta in essere anche al fine di garantire maggior sicurezza nelle aree più sensibili del capoluogo e lungo le principali arterie di comunicazione stradale.