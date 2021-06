Il Comando di via Baliatico ha recentemente denunciato una 27enne residente a Faenza originaria del casertano che, sottoposta al regime di quarantena perché risultata positiva al Covid-19 con l’obbligo dell’isolamento, non era stata trovata al suo domicilio nel corso di un controllo da parte degli agenti della polizia locale. L’Azienda sanitaria infatti dispone l’isolamento per le persone risultate positive al coronavirus e delega le forze di polizia al controllo del rispetto della quarantena.

Scattate le indagini da parte del Nucleo di polizia giudiziaria dell’Unione della Romagna faentina, la donna è stata rintracciata nel comune di origine a casa di un conoscente dai vigili del posto ai quali i colleghi manfredi si erano rivolti. La donna ha tentato di giustificare il suo allontanamento da Faenza asserendo che la persona dalla quale si trovava aveva chiesto il suo aiuto perché si trovava in cattivo stato di salute.

La cosa non ha evitato alla 27enne la segnalazione alla Procura della Repubblica di Ravenna e la conseguente denuncia nei suoi confronti.