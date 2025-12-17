Nel corso della serata del 15 dicembre, gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna hanno tratto in arresto un cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, resosi responsabile della violazione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che gli imponeva il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati.

L’intervento è scaturito nell’ambito di un ordinario servizio di controllo del territorio, durante il quale il personale della Polizia di Stato ha individuato il soggetto in un’area a distanza inferiore a quella prescritta dal provvedimento a suo carico, nonché nelle immediate vicinanze dell’abitazione della persona tutelata, in palese violazione delle prescrizioni impostegli.

Accertata la situazione, gli agenti hanno proceduto all’arresto dell’uomo, dandone immediata comunicazione al Pubblico Ministero di turno, il quale ha disposto il trattenimento nelle camere di sicurezza della Questura di Ravenna, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Nel corso della permanenza all’interno dei locali della Questurea, il soggetto ha però danneggiato la telecamera di videosorveglianza installata nella camera di sicurezza. Per tale ulteriore condotta, è stato tratto in arresto per il reato di danneggiamento aggravato.