“Non mollo” aiuta l’ospedale di Faenza

Oltre 5mila euro di donazione per l’ospedale di Faenza da parte di Accademia Medievale e del gruppo di volontari denominato “Non Mollo”. La consegna dell’assegno virtuale, che servirà per un solleva pazienti e di quattro apparecchiature per l’assistenza ai pazienti, è avvenuta nella mattinata di giovedì 16 gennaio.

Il progetto “Non Mollo” nasce nel 2023 da un’idea di un gruppo di giovani in collaborazione con il presidente di Accademia Medievale Luciano Dalborgo in seguito all’alluvione del 2023. L’evento, ripetuto con successo nel 2024, è in procinto del tris nell’agosto del 2025.