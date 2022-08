Un altro incidente nelle strade ravennati, un’auto verso le 4 della mattina è uscita di strada in via Marabina, dalle prime ricostruzioni l’automobilista procedeva verso Ravenna ed avrebbe perso il controllo dell’auto, ribaltandosi più volte. Sul posto la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco che hanno estratto il conducente incastrato tra le lamiere ed il personale del 118 per i primi soccorsi, l’automobilista è stato poi trasportato al Bufalini di Cesena con codice di media gravità.