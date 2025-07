È in programmazione televisiva per il suo 23° anno il “Salotto Al Caminetto” storico talk show che si svolge presso il Ristorante “Al Caminetto” di Milano Marittima.

Da inizio luglio sono previste 8 serate con tanti ospiti che siederanno nel salotto dello storico ristorante.

Il programma è in collaborazione con Regione Emilia Romagna e Apt Servizi Emilia Romagna e come ormai tradizione, sarà trasmesso da Teleromagna (canale 14), da giovedì 3 luglio ore 21 (in replica il mercoledì successivo alle 23.30) poi su TELECENTRO (canale 80) da lunedì 7 luglio ore 21 (in replica il venerdì ore 23).

Consolidata anche la pubblicazione sul portale youtube e sulle pagine facebook di Ravennawebtv e Faenzawebtv da sabato 5 luglio alle ore 20.00.

Nella prima serata i protagonisti sono stati: Marco Mancini (ex dirigente dei servizi segreti italiani), Ludovico Luongo (direttore Teleromagna), Letizia Magnani (giornalista e scrittrice) e Domenico Ciolfi (regista).

Tanti i temi trattati dalle guerre internazionali, al controspionaggio, al giornalismo, dalla verifica delle fonti attendibili al cinema con l’anteprima esclusiva del nuovo film di Ciolfi, che dopo “Il caso Pantani” propone nel prossimo inverno il thriller “Oro”.

Attesi, nelle prossime serate, come ospiti del giornalista e conduttore Maurizio Marchesi: il Prof. Giuseppe Porcellini, l’assessora regionale Roberta Frisoni, il Sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, il presidente di Orogel, Bruno Piraccini, ma anche il nuovo proprietario del Ristorante “Al Caminetto” e presidente di PLT Holding, Pierluigi Tortora.