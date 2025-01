Non ci sarà la fusione fra Sfera Farmacie e Ravenna Farmacie. Sfera aveva avviato un percorso di due diligence su indicazione del Comune di Faenza, socio di riferimento, per capire quanto fosse conveniente un ingresso nella partecipata bizantina. Al termine dello studio, l’assemblea di Sfera ha però espresso parere negativo. Le due società infatti sono costruiti su due modelli di gestione ritenuti troppo differenti: Ravenna Farmacie ha un modello di business molto legato al magazzino. Sfera invece ha acquisito diverse farmacie in provincia di Ravenna e di Bologna e ha quindi una redditività maggiore e maggiori investimenti sul territorio.