Sono giunti a Dakar i 40 pacchi contenenti abbigliamento, giochi, giocattoli e accessori per neonati, spediti da Ravenna il 26 novembre 2025. L’iniziativa ” Non c’è futuro senza solidarietà” è stata curata da Charles Tchameni Tchienga, presidente dell’ODV “Il Terzo Mondo” e dello “Sportello del Sorriso”, che hanno affidato il carico allo spedizioniere di fiducia dell’associazione senegalese Taxawu Askane Wi. Quest’ultima, presieduta da Maguette Ndaw, si occupa ogni anno di celebrare i bambini di strada e premiare i migliori studenti locali.

La distribuzione dei doni è avvenuta domenica 25 gennaio, regalando un sorriso a oltre 70 bambini alla presenza delle autorità amministrative e religiose.

“Sono molto soddisfatto del fatto che anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo, la collaborazione con l’associazione Taxawu Askane Wi si sia confermata così solida e concreta, portando felicità ai bambini vulnerabili di Dakar”, ha dichiarato Tchameni.