Il Presidente dell’Autorità, Francesco Benevolo, ha firmato l’atto di nomina dei componenti dell’Organismo di Parternariato della risorsa mare, compiendo così, dopo la nomina dei membri del Comitato di Gestione, nel dicembre scorso, un altro importante passo avanti verso il completamento degli organi dell’Ente e la sua piena operatività.

Si tratta di un organo consultivo, previsto dalla Legge 84/94, composto da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli armatori, industriali, operatori di cui agli articoli 16 e 18, spedizionieri, operatori logistici intermodali, operatori ferroviari, agenti e raccomandatari marittimi, autotrasportatori, lavoratori delle imprese e operatori del turismo e del commercio operanti nell’ambito portuale di Ravenna.

I componenti sono stati designati dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, dalle organizzazioni sindacali e dal Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori.

Dell’Organismo di Partenariato dell’Autorità Portuale di Ravenna fanno parte anche il Presidente dell’Autorità, Francesco Benevolo, che lo presiede, e il C.V. (C.P.) Maurizio Tattoli, Direttore Marittimo dell’Emilia-Romagna e Comandante della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Ravenna, nella cui giurisdizione rientra il porto di Ravenna.

L’Organismo che si riunirà per la prima volta il 4 febbraio prossimo e che rimarrà in carica quattro anni, esercita importanti funzioni di confronto e di consultazione di tutti gli stakeholder che operano in ambito portuale e rappresenta dunque un efficace momento di condivisione di decisioni strategiche nella gestione dell’Ente e nella pianificazione delle sue attività future.