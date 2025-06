Noam OFF, due giorni di cinema in biblioteca: ospiti Faso e Marco Manetti

Due giorni di cinema alla Biblioteca Manfrediana di Faenza. È il Noam OFF, l’anteprima del NOAM Faenza Film Festival che tornerà in autunno.

“Sub Astra. Cinema sotto le stelle” il titolo della rassegna ideata da Filmeeting, in collaborazione con il cineclub Il Raggio Verde, da un’idea di Filippo Paganelli.

L’idea originale è stata una delle idee vincitrici del bando GIOVA-FA, il bilancio partecipato dei giovani, indetto dal Comune di Faenza.

Il 12 giugno in proiezione Eephus, film sul baseball, il 13 Didi, il percorso di crescita di un 13enne taiwanese-americano. Ospiti della rassegna: Faso, bassista degli Elio e le Storie Tese, e Marco Manetti, dei Manetti Bros. Un’occasione per vivere in maniera differente la biblioteca comunale, ancora in attesa di veder partire i lavori per ripristinare i danni dell’alluvione. Mancano i fondi necessari.