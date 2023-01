Mercoledì 1° febbraio 2023 alle ore 21.00 presso il Cinema Sarti di Faenza parte l’avventura del NOAM, il primo festival cinematografico della città. Una rassegna sul cinema nordamericano, dagli Stati Uniti al Messico passando per il Canada, che verrà presentata in un appuntamento speciale ad ingresso gratuito. Grazie alla collaborazione con il Comune di Faenza, FILMEETING e Sky Italia presentano la prima italiana in sala di After Yang di Kogonada (Sky Original).

NOAM Faenza Film Festival è la prima manifestazione pensata in Italia per la promozione del cinema NOrd-AMericano, con una particolare attenzione alla produzione indipendente. Il progetto, contraddistinto dal suo tratto culturale e popolare, è pensato dall’associazione di giovani FILMEETING con un fil-rouge tematico già visibile dal primissimo appuntamento.

– In un futuro prossimo, gli androidi hanno sembianze umane e vivono al fianco degli esseri umani, facendo loro da aiutanti. È il caso di Yang, robot dalle sembianze di un ragazzo, che vive nella famiglia di Jake e Kyra dove fa da fratellastro alla piccola Mika. Quando Yang smette di funzionare, Jake cerca un modo per ripararlo. Esplorando la memoria interna di Yang, però, emergono anche ricordi e segreti inaspettati che mettono a dura prova gli equilibri della famiglia e la loro nozione di mortalità. –

After Yang è basato sul racconto Saying Goodbye to Yang di Alexandra Weinstein ed è stato presentato durante la 74ª edizione del Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard, vincendo il premio Alfred P. Sloan al Sundance Film Festival. Protagonista assoluto del film è Colin Farrell, fresco candidato nella corsa agli Oscar 2023, nonché premiato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e ai Golden Globes, per Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh nelle sale italiane proprio dal 2 febbraio.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, l’accesso alla sala è consentito dalle 20.30. Il Cinema Sarti si trova in Via Carlo Cesare Scaletta 10 a Faenza.