Tra le “magliette gialle” di Lavori in Comune – anche quest’anno – ci sono i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al laboratorio “Rimbocchiamoci le maniche” per il ripristino e la sistemazione di 8 panchine in Viale Farini, dove – per la prima volta – ne appare anche una rossa, nei pressi dei Giardini Speyer