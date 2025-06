“No al Bullismo” – A Lugo il 4 giugno un evento per educare al rispetto attraverso emozione, cinema e consapevolezza Le Sentimenti, Antonella Sirica e Isabella Sala – Coach Umanistiche Professioniste, e l’Associazione per il cittadino Alternativa Bassa Romagna insieme per una serata speciale Il prossimo 4 giugno a Lugo, si terrà una serata intensa e fuori dagli schemi, dedicata a un tema che tocca tutti da vicino: il bullismo.

L’evento, intitolato “No al Bullismo”, è promosso da LE SENTIMENTI – progetto fondato dalle Coach Umanistiche Antonella e Isabella, in collaborazione con Alternativa Bassa Romagna – Associazione per il Cittadino. Non sarà la solita conferenza, Perché a volte, più delle parole, servono spazi di ascolto vero, di silenzio consapevole, di contatto emotivo. Questa sarà una serata da vivere, non solo da assistere.

Ospite d’onore sarà il regista Michele Li Volsi, che presenterà per la prima volta in assoluto il suo pluripremiato cortometraggio “Ninò”: un’opera potente e commovente, capace di raccontare il tema del bullismo con uno sguardo profondo, umano e viscerale.

Accanto alla proiezione, Antonella e Isabella condurranno il pubblico in un viaggio emotivo che tocca le radici del problema: l’identità, il valore, la solitudine e il bisogno di riconoscimento. “Il bullismo non nasce dal nulla. È un segnale, spesso doloroso, che ci parla di mancanze, ferite invisibili e adulti a volte troppo distratti.

Non basta condannare i gesti: dobbiamo imparare a riconoscere ciò che li genera” – spiegano Antonella e Isabella. L’intento della serata è chiaro: rompere il silenzio senza fare rumore. Offrire uno spazio dove ascoltare, riflettere, sentire.

Perché il cambiamento comincia sempre da dentro.

L’appuntamento è il 4 giugno alle ore 21:00 presso La sala Congressi Confcommercio Via Acquacalda 29 a Lugo. Ingresso gratuito. Alla fine della serata sarà offerta una degustazione di vini Ca’ Lunga selezionati, accompagnata da un ricco buffet, con DJ set PASCA. Per informazioni e prenotazioni: [349 4439984, info@lesentimenti.com, www.lesentimenti.com]