“Le elezioni del 25 settembre rappresentano un’occasione importante per ristabilire sicurezza, ordine pubblico e decoro alle nostre città e ai nostri centri storici dove ormai sono all’ordine del giorno risse e tafferugli creati per lo più da sbandati molto spesso stranieri irregolari sul nostro territorio”. Lo dice il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, commentano quanto accaduto martedì pomeriggio in piazza Giani a Faenza dove uno straniero armato di bastone ha prima creato scompiglio tra gli avventori di un bar e per fermarlo polizia e carabinieri sono stati costretti a usare le maniere forti: prima gli hanno sparato due volte con la pistola elettrica, ma si è rialzato, poi anche lo spray urticante non è bastato ad arginarne la furia e solo dopo averlo circondato sono riusciti a bloccarlo.

“In manette – continua Liverani – è finito un 25enne nigeriano, Mike Arobonase, irregolare e sedicente richiedente asilo. Risponde di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento e porto abusivo di arma”.

“La misura è colma – conclude il leghista – non possiamo più tollerare episodi del genere: alle prossime elezioni i cittadini avranno finalmente la possibilità di scegliere e voltare pagine: per ripristinare l’ordine pubblico nelle nostre città, rivogliamo Matteo Salvini ministro dell’Interno”.