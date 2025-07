Dopo una valutazione delle previsioni meteorologiche per la giornata di oggi, martedì 8 luglio, e in seguito alla diramazione dell’allerta gialla sul nostro territorio per temporali e forti raffiche di vento, il consorzio Faenza C’entro ha annullato l’evento previsto per questa sera a Faenza.

“La decisione è stata presa con anticipo, anche su sollecitazione di operatori e partecipanti, e con il benestare delle associazioni di categoria, dell’Amministrazione Comunale e della maggior parte degli operatori coinvolti nella manifestazione”.

Ogni attività presente nel programma dell’evento comunicherà attraverso i propri canali ufficiali l’eventuale decisione di procedere o meno con la propria iniziativa. In ogni caso, le attività non potranno svolgersi in pubblica via, ma esclusivamente in spazi interni e senza il supporto del Consorzio.