Da martedì 4 a martedì 18 marzo sarà possibile presentare le domande per le iscrizioni ai Servizi Estivi Nido e ai Centri Ricreativi Estivi Materna (CREM) comunali per l’estate 2025.

Il periodo di apertura del bando è stato anticipato per rispondere alle esigenze delle famiglie di organizzare per tempo la frequenza dei servizi estivi dei bambini e delle bambine nella fascia di età 1-6 anni. Si tratta dell’unica finestra temporale utile in quanto non è prevista la raccolta di domande fuori termine.

La domanda deve essere compilata direttamente sul sito del Comune al link disponibile dal 4 marzo https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/giovani-scuola-e-universita/scuola/ nella sezione “SERVIZI ON LINE”.

Per l’estate 2025, il Comune garantisce, con un incremento rispetto all’estate scorsa, 900 turni per i servizi Estivi Nido e altrettanti 900 turni per i CREM, distribuiti su 8 sedi di nidi d’infanzia e 7 sedi di scuola dell’infanzia, dislocati nel territorio comunale, per la cui individuazione si è tenuto conto della disponibilità dei plessi in relazione ai lavori di manutenzione programmati durante l’estate.

L’aumento dei turni (+80 al nido e +50) è stato necessario per rispondere sempre più alle esigenze di offrire un maggiore servizio di conciliazione per supportare le famiglie soprattutto nel periodo estivo e tenuto conto della disponibilità delle risorse finanziarie.

La graduatoria di ammissione sarà pubblicata dal 15 al 23 aprile 2025, proprio per poter dare la possibilità alle famiglie di un riscontro anticipato in merito all’accoglimento o meno al servizio estivo comunale e di organizzarsi per tempo nel caso di collocazione in lista d’attesa.

Le famiglie dal 15 al 23 aprile 2025 dovranno accettare o rinunciare a ciascun turno assegnato. Questo consentirà in particolare di responsabilizzare maggiormente le famiglie ad una scelta consapevole nel momento in cui accettano o rinunciano al turno assegnato e raccogliere per tempo eventuali rinunce in modo da poter scorrere tempestivamente le liste d’attesa dando così risposta a più famiglie possibili.

Inoltre il Comune continuerà a rendere disponibile alle famiglie anche il portale “Oasi 31” (accessibile dal sito www.oasi31.it quale strumento utile per conoscere tutti i servizi e i contesti ludico-ricreativi estivi che saranno attivi su tutto il territorio, rivolti a bambini, bambine e ragazzi e ragazze da 3 a 17 anni.

L’offerta privata anche per la fascia di età 3-6 è ampia e diversificata e, insieme al Comune, contribuisce a dare risposta alle necessità delle famiglie.

Infine per l’estate 2025 il Comune continuerà a mettere a disposizione spazi comunali (scuole, parchi, etc.) in concessione, in uso gratuito, a gestori privati che aderiscono al bando Oasi 31, in fase di pubblicazione, per poter realizzare centri estivi rivolti a bambini e bambine della fascia di età 3-6 anni per i mesi di luglio e agosto.