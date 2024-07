Nicolardi nuovo presidente dell’Ente Parchi: “Fare rete e farci conoscere da chi abita lontano”

È Alfonso Nicolardi il nuovo presidente dell’Ente di gestione Parchi e Biodiversità – Romagna, l’ente che gestisce il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, le riserve naturali Bosco della Frattona a Imola, bosco di Scardavilla a Meldola e Onferno nel riminese. Già sindaco di Riolo Terme, Nicolardi è imprenditore vitivinicolo a Riolo e arriva alla presidenza del parco in piena fase di progettazione delle strategie per consolidare il riconoscimento a Patrimonio dell’Umanità del carsismo e delle grotte nelle evaporiti dell’Appennino settentrionale, rilasciato dall’Unesco. A Nicolardi anche il compito di convincere quegli imprenditori del territorio che in questi anni si sono dimostrati scettici e critici nel confronto del parco e studiare insieme alle amministrazioni locali una soluzione per la cava del gesso.