Riceviamo e pubblichiamo il ricordo di Nicola Grittani da parte di Nicola Tritto

“Anche la battaglia contro la malattia lo ha reso unico e grande combattente, è stata affrontata a testa alta e senza timore. Ci lascia Nicola Grittani, un imprenditore, un visionario, che ha reso grande il nome di Ravenna nel mondo.

Originario di Bari, classe 1955 da molti anni ravennate, fondatore della nazionale acrobati pizzaioli, campione del Mondo a Las Vegas 1992 e primo direttore della squadra acrobatica nata nel 1988 a Ravenna, ancora oggi attiva e attrattiva, è stato tra i primi a sperimentare un’attività fino agli anni 80 sconosciuta: ha inventato, insieme al fratello gemello Franco, “l’export della pizza”. Figli e nipoti continuano con successo su quel solco tracciato dai fratelli Grittani. Nicola è sempre stato attivo, ha collaborato con altri professionisti, molti locali in Italia hanno la sua firma, apprezzato all’estero, è stato chiamato per aprire e organizzare pizzerie e ristoranti in tutte le parti del mondo, dagli Stati Uniti fino agli Emirati Arabi, ha dedicato molto tempo ai giovani, molti ragazzi oggi sono apprezzati e fanno incetta di premi in tutto il mondo grazie alla sua passione trasmessa con tenacia e pazienza. Si è occupato, nel silenzio, dei più sfortunati, soprattutto dei bambini in Africa.

Anche il cinema si è accorto di lui, il regista Paolo Sorrentino lo ha voluto in un lavoro cinematografico, un momento che Nicola ha vissuto con orgoglio insieme al fratello Franco.

Sempre discreto, lascia un segno indelebile nella nostra comunità, un imprenditore attento e orgoglioso delle sue origini, orgoglioso per contribuire con la continuità della sua arte, un Maestro che nessuno mai dimenticherà. Ravenna il suo punto d’arrivo e la partenza per grandi e nuovi progetti che ha saputo portare a termine con carisma e professionalità. La sua storia continua…

Ciao Nicola, grazie di tutto.”