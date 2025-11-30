IdeadiRavenna con il Patrocinio della Casa Matha invita Nicola Montalbini a raccontare la genesi e lo sviluppo della sua più recente opera musiva: “Il Pavimento” realizzata in collaborazione con Marco Santi del Gruppo Mosaicisti di Ravenna e l’Accademia di Belle Arti di Ravenna. L’opera è stata creata per la IX Biennale di Mosaico Contemporaneo e ha una dimensione di 50 metri quadri, riproduce figure fantastiche, creature e riferimenti alla storia e alle memorie della città ed è stata collocata per la prima volta in un luogo di passaggio pubblico: sotto gli archi di Porta Adriana a Ravenna. La sua rimozione è prevista per il 18 gennaio 2026, ma è in corso una petizione per renderla permanente. Anche nel corso dell’evento si continuerà a raccogliere le firme per chiedere agli Enti preposti che l’Opera resti all’interno della storica Porta Adriana valorizzando e abbellendo l’ingresso al centro storico, come già tanti cittadini e turisti hanno molto apprezzato.