Molto il Faenza Calcio si aspetta da Nicola Missiroli, 26 anni a fine mese, al suo ritorno dopo un anno abbondante lontano dalla città e dalla maglia biancoazzurra per motivi di studio. Missiroli ha appena concluso con il massimo dei voti un master in “Sport Training and Nutrition” a Madrid, esperienza che segue quella precedente di studio e sport al college di Charlotte, città del North Carolina, Stati Uniti.

Come allora, il richiamo della maglia biancoazzurra che tanto ama è sempre forte per Missiroli che avrà di nuovo la fascia di capitano dopo questo gradito ritorno.

Centrocampista avanzato grintoso e tecnico, Missiroli, inizia la settima stagione in biancoazzurro, in cui, dato la sua flessibilità, capacità tecnica con entrambi i piedi, gioco aereo e confidenza con il gol, avrà un ruolo centrale nello schieramento di mister Nicola Cavina.

“Faenza ha sempre la precedenza – racconta Missiroli- Questo mio rientro mi dà una bella sensazione. Ha un valore particolare perchè per la prima volta avrò come mister Nicola Cavina che stimo molto. E’ facile lavorare con lui in quanto ha idee chiare e positive, predilige il confronto con i giocatori. Ho grande fiducia che potremo fare bene e regalare soddisfazioni in un campionato che sarà molto impegnativo. L’obiettivo è di divertirci e divertire. Sono reduce da un infortunio pesante, ma conto di essere pronto per le prime partite”.

L’allenatore Cavina, che conosce bene il giocatore ricambia e così si esprime sul ritorno di “Missi” “Era stato cercato da altre società, ma ha dimostrato ancora una volta la forza del suo legame con il Faenza. E’ un giocatore completo, che sa fare bene le due fasi, sa lottare, rifinire e andare in gol. Può giocare davanti alla difesa. Torna nel momento più importante della sua carriera calcistica. Ha la maturità e la personalità per trascinare la squadra da dentro al campo”.

Nicola Missiroli, nato a Faenza il 31 luglio 1998, ha iniziato a giocare a calcio a otto anni, selezionato poi dal Cesena prima di vestire la maglia della Virtus Faenza dove è rimasto cinque stagioni. E’ passato poi del Romagna Centro (Martorano, Cesena). Poi il ritorno in città al Faenza, nella annata 2016-2017, prima di sei complessive, comprese le due segnate dalla pandemia, con una pausa per tre esperienze di studio sport in Spagna, poi negli USA e poi di nuovo in Spagna. Rivestirà la fascia di capitano.