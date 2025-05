“A pochi giorni dal voto per l’elezione del nuovo sindaco di Ravenna, il candidato del centrodestra Nicola Grandi – sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e lista civica Viva Ravenna – prosegue e conclude la propria campagna elettorale con una settimana intensa di incontri ed eventi a contatto diretto con i cittadini.

Un ‘Ultimo miglio’ che testimonia coerenza, determinazione e passione per la città e il suo futuro.

Dialogo con il mondo del lavoro e dell’economia

Grandi incontrerà Confagricoltura, Coldiretti e Coop Balneari, completando il dialogo con le principali realtà produttive.

Tra i temi chiave: sostenibilità agricola, tutela del territorio, sviluppo delle imprese locali, gestione della costa, direttiva Bolkestein, fiscalità equa e rapporto tra amministrazione comunale e categorie economiche.

Presenza nei media

Il candidato sarà protagonista di due interviste con Rai3 e Teleromagna, sui punti salienti del programma della coalizione.

Il tour nei territori: il camper della campagna

Grandi attraverserà il forese e la costa col camper elettorale, simbolo di una campagna a contatto con le persone. Le tappe includono Mezzano, Savarna, Sant’Alberto, Piangipane, Villanova di Ravenna, Casalborsetti, Lido Adriano, Punta Marina.

Ogni sosta sarà un’occasione di confronto e ascolto con residenti, associazioni e comitati.

Aperisindaco: ascolto e dialogo

L’Aperisindaco è la formula per incontrare la cittadinanza in un clima informale ma concreto. Gli appuntamenti sono al Borgo San Rocco, a San Pietro in Vincoli e Roncalceci.

In ogni incontro, Nicola Grandi ribadirà l’impegno dell’ascolto dei territori per un’amministrazione comunale più vicina, giusta, snella ed efficiente.

Incontri istituzionali e momenti di coalizione

Martedì 20 incontrerà la consigliera regionale Elena Ugolini, per rafforzare il dialogo tra il Comune e la Regione.

Giovedì 22 si terrà la cena di chiusura della campagna elettorale di Forza Italia, uno dei partiti della coalizione.

E infine, venerdì 23 maggio, aperitivo e grande festa finale della coalizione al Fellini Scalino Cinque!

Una campagna tra le persone, per una Ravenna da rimettere in movimento

Con l’”Ultimo Miglio”, Nicola Grandi conferma di essere il candidato che sceglie il confronto, la concretezza e la trasparenza.”