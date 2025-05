Giovedì 22 maggio sarà a Ravenna Nicola Fratoianni, deputato di Alleanza Verdi Sinistra e segretario nazionale di Sinistra Italiana, per portare il suo sostegno alla candidatura di Alessandro Barattoni a sindaco di Ravenna.

Alle 12.15 in via Chiesa 2 è previsto un incontro con la stampa, a cui parteciperanno Fratoianni e il candidato sindaco Barattoni, per presentare le priorità della lista Alleanza Verdi Sinistra per Ravenna, a pochi giorni dal voto.

Nel corso della giornata Fratoianni visiterà la mostra fotografica diffusa “I Grant You Refuge”, che racconta attraverso immagini e testimonianze le condizioni della popolazione civile di Gaza. Un’iniziativa di sensibilizzazione per tenere alta l’attenzione su una tragedia umanitaria troppo spesso dimenticata.

Alle 16.00 in Piazza Marsala, Fratoianni prenderà parte all’iniziativa pubblica “Il silenzio è complicità”, un momento di ascolto e mobilitazione promosso per esprimere solidarietà al popolo palestinese e chiedere una pace giusta, il cessate il fuoco immediato, il rispetto del diritto internazionale.

Un’occasione importante per riaffermare il valore dell’impegno politico che parte dai territori ma guarda al mondo, e per sostenere una candidatura – quella di Barattoni – che mette al centro diritti, pace, giustizia sociale e ambientale.