A tre settimane dalla partita che ha sancito la permanenza del Faenza Calcio in Eccellenza, arriva la conferma di Nicola Cavina come mister della squadra manfreda anche per la stagione 2025-2026. Il 39enne allenatore, che continua a rivestire anche la carica di direttore sportivo, prosegue quindi la sua esperienza biancoazzurra iniziata tredici anni fa.

Cavina è una figura a 360 gradi, fortemente legata al Faenza Calcio dove è entrato come tecnico del vivaio nel 2012, nominato poi responsabile del settore giovanile nel 2014 e un anno dopo anche direttore sportivo, incarico poi affiancato a quello di allenatore della Prima squadra in Eccellenza a giugno 2024 per scelta del presidente Gian Andrea Missiroli

Aver centrato l’obiettivo salvezza, apparso a qualcuno a un certo punto, dall’esterno, quasi impossibile, rende ancora maggior merito a Cavina e al gruppo da lui guidato.

Vinta una sfida importante se ne presenta subito un’altra.

“Ringrazio la società per la rinnovata fiducia – dichiara il confermato mister– dopo una stagione che al di là del risultato sportivo mi ha fatto crescere. Ci abbiamo sempre creduto nonostante sia stata una impresa in salita e siamo riusciti a venirne a capo, con un gran girone di ritorno e una gara decisiva interpretata con grande intensità e sacrificio”.

Senza soluzione di continuità, è già iniziata la nuova stagione sportiva.

“Con la società e in particolare il direttore generale Juri Lucatini, ci siamo messi subito all’opera, valutando i profili più adatti, facendo tesoro dell’esperienza per gestire meglio le situazioni. Questo è un ottimo gruppo, come ha dimostrato, ed è una base solida da cui ripartire con qualche inserimento mirato. L’obiettivo è lavorare con intensità per avere una partenza migliore. e tirare fuori il massimo potenziale dai singoli e dal gruppo divertendoci più dell’ anno scorso”.

Lo staff tecnico che affiancherà Nicola Cavina sarà lo stesso: i preparatori atletici Francesco Di Nunzio e Marco Matulli che seguirà anche la squadra Under 19 come allenatore, il preparatore dei portieri Edmondo Santarelli, il collaboratore Mirko Piazza, il massaggiatore Ezio Giovannini.

“Una novità in cantiere – precisa Cavina– è la Under 21, una seconda squadra per dare minutaggio ai giovani in un campionato vero come la III^ categoria. Proseguirà nel settore giovanile la proficua collaborazione con la Virtus Faenza”.

Come giocherà la squadra?

“Accanto a giocatori confermati dalla stagione appena conclusa e a giovani della Under 19. alcuni già con presenze in Prima squadra, inseriremo elementi in grado di portare esperienza, personalità, fisicità e tecnica necessarie. Non c’è un modulo che ritengo migliore, Mi piace cambiare a seconda dei giocatori a disposizione e anche in corso di partita in base alle situazioni di gioco. Fondamentale la mentalità del collettivo, un gruppo coeso su valori e obiettivi comuni”.

Nato a Faenza il 14 maggio 1986, Nicola Cavina è cresciuto calcisticamente come difensore nelle squadre cittadine: Orsa, Virtus e poi Faenza nel settore giovanile prima di passare nel Castel Bolognese in Prima Categoria e Promozione. Ha poi vestito la maglia del Casola Valsenio e quindi del San Rocco dove ha iniziato parallelamente ad allenare nel settore giovanile per poi scegliere questa strada e abbandonare il calcio giocato a 25 anni. La prima esperienza è stata nella categoria “Primi calci” per poi guidare gli Allievi (Under 16 e Under 17, con il titolo di campioni provinciali), quindi la Under 19 dalla stagione 2016-2017. Sulla panchina della Juniores ha conquistato il titolo assoluto regionale (2018-2019), ha vinto tre volte il girone (2017-2018, 2022-2023, 2023-2024), arrivando in 4 occasioni in semifinale regionale. Ha svolto anche il ruolo di vice allenatore in Prima squadra con Vezzoli in Promozione e con Dardozzi in Eccellenza. Dal 2014 è stato nominato responsabile del settore giovanile e poi anche direttore sportivo.

Nel giugno 2024 è stato chiamato anche ad allenare la Prima Squadra in Eccellenza regionale e ora viene confermato. E’ laureato in psicologia con specializzazione in psicologia dello sport e come “sport mental coach” in programmazione neuro linguistica.