Sarà Nicola Bosi, insieme al suo staff, a curare la preparazione fisica dei Raggisolaris e del Gruppo College della Raggisolaris Academy. Il preparatore fisico faentino, insieme al collaboratore Riccardo Fort, avrà questo importante compito che sarà fondamentale per vedere i giocatori pronti a lottare per quaranta minuti in ogni partita. Bosi, socio della palestra Fit&Joy di Faenza da quest’anno partner dei Raggisolaris, ha una lunga esperienza in ambito sportivo e nella pallacanestro, avendo svolto un tirocinio alla Scavolini Pesaro ai tempi in cui frequentava l’università e lavorando poi nel Faenza Basket Project in A1 e A2 femminile. È stato anche preparatore fisico del Romagna Rugby in A1 e al Faenza e al Forlì in ambito calcistico.

“Sono onorato di avere avuto questa opportunità da parte dei Raggisolaris – afferma Bosi – per poter curare la parte fisica della squadra di B Nazionale e del Gruppo College, due realtà che lavoreranno spesso insieme. Cercherò di mettere tutta la mia esperienza per aggiungere qualcosa al progetto Raggisolaris e fondamentale sarà pensare di poter raggiungere qualsiasi obiettivo, perché quando si hanno le giuste motivazioni, il fisico risponde in maniera molto positiva”.

“Con i Raggisolaris inizieremo a lavorare dal punto fisico sin dal 6 agosto, giorno del raduno, l’attenzione sarà sulla costruzione strutturale dei giocatori che porterà allo sviluppo della forza, sviluppando la loro fisicità per permettere di rendere al massimo in campo. Partiremo con il lavoro sulla resistenza, abbinandolo alle sedute in sala pesi per portare ad esprimere alti livelli di potenza non solo nelle gambe, ma anche negli arti superiori. Inoltre ho constatato che lavorando molto sulla resistenza negli ultimi quindici minuti di allenamento, si riesce a dare una spinta importante dal punto fisico che permette di avere un’alta condizione negli ultimi due quarti. Ci sarà anche un costante monitoraggio della frequenza cardiaca in allenamento con i carichi di lavoro che saranno modulati in base agli impegni. Le prime amichevoli ci saranno dopo tre settimane dal raduno e questi test li ritengo allenamenti dove bisognerà verificare come sta procedendo la crescita fisica di ogni giocatore”.

“Riguardo al Gruppo College, invece, l’obiettivo è puntato sulla costruzione dell’atleta, perché parliamo di ragazzi che vanno dai 17 ai 19 anni. Un buon lavoro a questa età permette un ottimo sviluppo negli anni successivi per avere la massima performance nella fase clou della carriera e ovviamente serve per ridurre gli infortuni. A differenza della prima squadra, prediligeremo la coordinazione ed efficacia del movimento affiancata alla forza reattivo-elastica e poi la potenza. Il lavoro in sala pesi sarà personalizzato sia come ruolo che come fisico anche quando gli atleti del Gruppo College si alleneranno con la B Nazionale, perché i due percorsi di crescita e sviluppo devono essere separati”.

Il commento del Direttore Tecnico Luigi Garelli.

“Riteniamo che la collaborazione con Bosi e la Fit&Joy possa essere molto importante per la crescita della squadra e della società, perché avremo a disposizione competenze e strutture. Inoltre la filosofia di lavoro di Bosi e del suo staff è identica a quella di Pansa e hanno le stesse idee su come preparare la squadra. Nella pallacanestro moderna la preparazione fisica è fondamentale, perché occorre mantenere sempre alta l’intensità e a volte fa più la differenza che il lato tattico. Lavoreremo quindi molto sotto questo aspetto e creeremo una importante sinergia tra prima squadra e Gruppo College come c’era già lo scorso anno, perché molti ragazzi dell’Under 19 Eccellenza si alleneranno con la B Nazionale ed alcuni faranno parte del roster, potendo così crescere al fianco degli atleti della prima squadra”.