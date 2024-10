Nicola Bacchilega alla sua terza Milano Fashion Week

Terza volta alla Milano Fashion Week per Nicola Bacchilega, giovane designer faentino, ideatore del brand Defaïence, gioielli e abiti per l’alta moda, pensati e realizzati in un piccolo laboratorio in via Pistocchi, dove lavorano sei persone, costantemente accompagnate da due piccoli cani. Dal di qui partono abiti per tutta Europa, soprattutto Inghilterra, per Nord e Sud America e per il Medio Oriente. Dopo essersi formato a Londra, aver lavorato con Versace per star del calibro di Taylor Swift, Angelina Jolie e Dua Lipa, dopo il covid, Nicola ha fondato Defaïence. A maggio 2023 l’alluvione gli ha distrutto casa e studio in via Carboni. Nicola è ripartito in via Pistocchi e a primavera ha lanciato una collezione intitolata Anqa, l’araba fenice simbolo di rinascita.