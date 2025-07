Venerdì 11 luglio il Fem Garden apre i suoi cancelli a Nichi Vendola e al suo ultimo lavoro poetico “Sacro queer”. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Dock 61, l’autore dialogherà con Veronica Rinasti e Luana Vacchi.

IL LIBRO

“Questa raccolta di versi è un itinerario della ragione e delle passioni che ha il suo orizzonte nel bisogno di fraternità, nel riconoscimento della ricchezza della diversità, nell’urgenza politica della lotta per l’eguaglianza. Un cammino che aiuta a ritrovare sé stessi e la propria identità nella consapevolezza di un comune destino dell’umanità. Se accoglienza, ascolto, solidarietà sono parole che non hanno diritto d’asilo nel contesto del potere, che si ritraggono e si spengono nella spirale di una storia che sembra andare al contrario, lo spazio poetico tenta un affondo nel loro significato e valore, partendo dalla prima domanda che interroga l’umano e la sua responsabilità: dov’è mio fratello? Come in una preghiera corale, Nichi Vendola dice di sé e dei suoi “scomodi” compagni di viaggio, della sua fede abbracciata al mondo, degli affetti e dei dolori che lo hanno segnato. E ci restituisce un’esistenza senza pregiudizi. La ricerca della risposta a quella prima domanda diventa una pietra d’inciampo in ogni poesia, e la parola queeruna dichiarazione di guerra a tutte le guerre”.

Nichi Vendola (Bari, 1958) è stato presidente della Regione Puglia e parlamentare della Repubblica. All’attività politica affianca quella di scrittore e poeta: tra le sue opere ricordiamo Ultimo mare (Manni, 2011) e Vestire gli ignudi, seppellire i morti (Marcianum Press, 2016).

Il Fem Garden è in via Rocca ai Fossi a Ravenna (zona Rocca Brancaleone), tutti gli eventi sono ad ingresso libero.