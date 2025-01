Niccolò Bosi lascia il consiglio comunale di Faenza

Nella serata di martedì Niccolò Bosi ha rassegnato le dimissioni da presidente del consiglio comunale e da consigliere comunale di Faenza, di conseguenza anche da consigliere dell’Unione della Romagna Faentina. Bosi ha già iniziato nelle settimane scorse la propria attività da consigliere regionale. Sono stati 9 gli anni in consiglio comunale per colui che per due volte è stato il candidato più eletto dai faentini. Negli ultimi quattro anni Bosi ha guidato il consiglio comunale, dando più energia alle celebrazioni della Liberazione, al ricordo degli eventi della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, rievocando anniversari importanti per la Costituzione, Alteo Dolcini, Fanino Fanini, per il Dantedì, per le vittime dell’Olocausto e delle foibe e ad altre significative celebrazioni