Una diretta su Facebook per raccontare storie, curiosità e aneddoti sul Palio del Niballo. È l’idea che Edoardo Caselli, Francesco Gorini e Gianfranco Mainetti del Rione Rosso hanno avuto e che nel giro di due giorni è divenuta un appuntamento domenicale, differente dalla solita programmazione per i contenuti raccontati in modo leggero e irriverente dal conduttore Damiano Ventura e dagli ospiti fissi: lo storico segretario del Palio Aldo Ghetti e il giornalista Gabriele Garavini.

Nella prima puntata, cui è stato dato spazio anche all’intervento di Gianni Sarrini, un videospettatore collegato da Arezzo, il viaggio nella storia del Palio di Faenza è iniziato con le origini della rievocazione e si è concluso con l’avvento degli anni 80, in un racconto nel quale non sono mancate digressioni su temi attuali come il vincolo dei cavalieri e su controverse questioni storiche come il Palio del 1969, senza poi dimenticare il mitico cavaliere Franco Ricci e gli altri tornei cavallereschi disputatisi nel corso degli anni in Piazza del Popolo quali la Disfida con Foligno e quella fra i Castelli della Val d’Amone.

In virtù del buon numero di ascolti raccolti nella prima assoluta, la trasmissione Niballo Live tornerà in onda domenica 26 aprile alle 18,00 nuovamente in diretta sulla pagina Facebook del Rione Rosso e ripercorrerà gli anni d’oro dell’evento, gli anni ’80, con gli interventi dei Cavalieri faentini più vincenti sia tra le mura cittadine, sia nelle giostre d’Italia e alcuni loro celebri allenatori.