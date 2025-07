Prosegue il percorso del progetto europeo NEXT – Young NEETs shaping EXpectations for the future of Europe, che promuove il dialogo tra giovani e istituzioni sui valori fondanti dell’Unione Europea e sulle opportunità offerte a livello locale ed europeo per favorire la crescita dei giovani come cittadini, studenti e futuri lavoratori. Nelle scorse settimane Faenza ha ospitato alcune iniziative territoriali che hanno visto il coinvolgimento delle scuole e della cittadinanza.

Il secondo anno di attività di NEXT è cominciato con il quinto meeting transnazionale del progetto, tenutosi dal 24 al 27 febbraio a Lousada, in Portogallo, incentrato sul tema “CLIMATE CHANGE: Young Generations for a Sustainable Future”. Durante questo evento, la delegazione faentina ha lavorato insieme agli altri partner europei per approfondire le sfide e le opportunità legate alla crisi climatica, confrontandosi sulle azioni che le nuove generazioni possono mettere in campo. Le esperienze, le idee e le riflessioni emerse a Lousada hanno trovato un seguito diretto a livello locale: da un lato, con gli incontri nelle scuole di Faenza, dove gli studenti sono stati coinvolti in un dialogo attivo sul cambiamento climatico; dall’altro, con l’attività nell’orto comunitario “Terra Urbana”, pensata come momento simbolico di partecipazione e cura del futuro sostenibile. Queste iniziative rappresentano una restituzione concreta e partecipata del lavoro svolto nel meeting internazionale, rafforzando il legame tra il progetto europeo e le azioni sul territorio.

Nel corso dell’incontro, è stato inoltre realizzato il quinto episodio del podcast di progetto “Crossing Borders: Young Voices of Europe”, che raccoglie le testimonianze e le riflessioni dei partecipanti. Il podcast è disponibile su YouTube e Spotify, offrendo uno spazio di racconto e confronto aperto a tutti.

Il progetto NEXT nelle scuole di Faenza

In linea con il tema affrontato in Portogallo, il Comune di Faenza, attraverso il suo Ufficio Progetti Europei, ha realizzato due incontri il 23 aprile e il 16 maggio 2025 con le classi quarte dell’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura “Persolino”. L’obiettivo: coinvolgere gli studenti in un dialogo aperto sul cambiamento climatico e sul valore degli scambi internazionali per ampliare i propri orizzonti, stimolando consapevolezza e partecipazione attiva. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il CEAS (Centro di Educazione alla Sostenibilità) dell’Unione della Romagna Faentina, già attivo con gli stessi studenti su un progetto dedicato alla resilienza urbana.

“Terra Urbana”: i giovani si prendono cura del futuro

Il 13 giugno si è tenuta a Faenza l’altra attività locale del progetto NEXT sul tema dei cambiamenti climatici, aperta a tutti e organizzata in collaborazione con AXAT APS, un’associazione giovanile impegnata nell’inclusione sociale e nella promozione della sostenibilità ambientale. L’iniziativa si è svolta presso “Terra Urbana”, un orto urbano gestito dai volontari dell’associazione, all’interno degli orti comunali cittadini.

Durante l’evento, le Young Manager che hanno partecipato al meeting in Portogallo hanno presentato il progetto NEXT e raccontato la propria esperienza di scambio internazionale, per poi coinvolgere i partecipanti in un’attività simbolica: piantare una piantina personalizzata con il proprio nome, che chi vorrà potrà tornare a curare nei mesi successivi insieme ai volontari dell’associazione. Un gesto semplice ma potente, pensato per trasmettere il valore della cura e della responsabilità ambientale.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 40 persone, tra cui numerosi giovani, e si è concluso con un buffet antispreco preparato dai volontari, utilizzando prodotti dell’orto e alimenti recuperati da negozi locali.

Prossime attività del progetto

Le prossime attività di NEXT riguarderanno la restituzione a livello locale del meeting transnazionale che si è svolto a Limassol, Cipro, dal 23 al 26 maggio, sul tema “Empowering Youth through Creative Arts”.

Per non perdere alcun aggiornamento, è possibile seguire il progetto attraverso il sito web ufficiale e i suoi canali social:

https://projectnext.wixsite.com/the-next-project

https://www.instagram.com/next.eu_cerv/

https://www.facebook.com/NextEUcerv

Le attività sono aperte alla partecipazione di giovani provenienti da tutti i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina interessati ai temi trattati dal progetto. Per partecipare a una o più iniziative, basta scrivere a progettieuropei@romagnafaentina.it.